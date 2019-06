Suzuki sponsorizza l'Adriatica Ionica Race 2019

Suzuki sarà Official Sponsor della seconda edizione di Adriatica Ionica Race 2019 (dal 24 al 28 luglio), organizzata dall'ex Campione del Mondo di ciclismo Moreno Argentin.



Dopo il successo ottenuto al debutto nel 2018, questa corsa a tappe torna al centro del panorama ciclistico internazionale e Suzuki non perde l'occasione per far nuovamente correre il suo brand in un contesto sportivo di alto livello. Per l'edizione 2019, l'organizzazione guidata dall'ex Campione del Mondo Moreno Argentin ha studiato un percorso inedito e di enorme fascino, che ha contribuito a indurre molte squadre blasonate ad iscriversi alla gara. Complice la loro presenza, tanti appassionati di ciclismo seguiranno con grande attenzione l'evolversi della corsa e gli organi d'informazione daranno ampio spazio all'evento su ogni mezzo di comunicazione. Molto forte sarà la presenza televisiva: Rai Sport, Sky Sport e Eurosport Internazionale seguiranno, infatti, Adriatica Ionica Race 2019, diffondendo le sue immagini in 52 Paesi, con commento in 20 lingue.



Suzuki in primo piano



Questa sponsorizzazione garantirà una grande visibilità al marchio Suzuki anche sul terreno di gara. Il logo sarà presente sul portale d'arrivo di ogni tappa, sarà esposto lungo il percorso e, così come lo scorso anno, sarà associato alla maglia arancione del Premio Combattività. Questo riconoscimento sarà attribuito al corridore più combattivo e tenace secondo una classifica stilata ad hoc, aggiornata tappa dopo tappa. L'abbinamento rispecchia la determinazione che gli ingegneri di Suzuki mettono nello sviluppo di prodotti sempre più innovativi, efficienti e performanti. Il marchio sarà poi presente in gara anche sulle maglie degli atleti della Selezione della Nazionale Italiana, che sarà guidata dal Commissario Tecnico Davide Cassani, a sua volta Brand Ambassador Suzuki. L'Organizzazione avrà infine a disposizione otto esemplari di Suzuki S-CROSS, con cui Staff e Direzione Gara potranno muoversi in modo comodo e sicuro lungo il percorso.



Tanti campioni e strade leggendarie



Adriatica Ionica Race 2019 si svolgerà dal 24 al 28 luglio e avrà nuovamente come teatro l'area del Nord-Est Italia: il percorso di snoderà, infatti, tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia.



"Ci sono mille scorci, località meravigliose e paesaggi mozzafiato. Come ho già detto lo scorso anno, il mio sogno è nei prossimi anni anche quello di varcare confini nazionali per arrivare in Slovenia, in Croazia e magari un giorno fino ad Atene." Ha dichiarato Moreno Argentin.



A sfidarsi su questo tracciato saranno, quest'anno, ben 19 squadre. Oltre alla citata selezione Azzurra, parteciperanno ad Adriatica Ionica Race 8 formazioni di World Tour, tra cui la spagnola Movistar, che con molta probabilità porterà al via anche Richard Carapaz, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia. Tra le altre, due rappresentative giungeranno dagli Stati Uniti, una dagli Emirati Arabi e una dal Sudafrica.



"Suzuki è onorata di essere stata scelta per garantire la mobilità dello staff di Adriatica Ionica Race." ha commentato Massimo Nalli Presidente di Suzuki Italia - L'edizione 2019 eccelle per organizzazione, con Moreno Argentin a garanzia di professionalità, per partecipazione, con la selezione nazionale Italiana che corre con i colori Suzuki sulla maglia e con la speranza di vedere in gara Carapaz, il vincitore del Giro 2019. In tutto ciò Adriatica Ionica è vicina al nostro Marchio che spazia dall'animo cittadino con la gamma ibrida ai percorsi sterrati con la nostra celebre trazione 4×4 AllGrip, il tutto unito ad una tecnologia che i nostri concorrenti offrono solo su segmenti superiori, come i sistemi avanzati di connettività e di guida semiautonoma presenti anche sulle piccole grandi cittadine Suzuki."