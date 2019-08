Primerent: l'elettrizzante noleggio premium

Perché preferire il noleggio dell'auto ibrida o elettrica all'acquisto? Secondo Primerent, uno dei limiti maggiori alla diffusione di queste tecnologie è sicuramente il costo dell'auto, spesso proibitivo (più alto del 15% rispetto allo stesso modello con motorizzazione endotermica).



Il noleggio si dimostra una validissima soluzione alternativa: con Primerent è possibile guidare auto ibride o elettriche di alta gamma, prodotte dalle più famose case automobilistiche del mondo, come e quando lo si desidera (per un giorno, una settimana, un mese o un anno), agli stessi prezzi di un auto con motore termico, con zero costi di manutenzione, assicurazione e assistenza.



Tecnologia ibrida (benzina + elettrico)



La combinazione dei due motori consente in maniera automatica di guidare in modalità elettrica quando si viaggia a basse velocità (ad esempio, in città) e di passare al motore a combustione una volta superato un determinato dosaggio sul pedale di accelerazione. In più, la batteria si ricarica in autonomia durante la guida con modalità a combustione. E' la soluzione adeguata per chi non vuole rinunciare alla potenza di un'auto sportiva anche in versione green.



Modelli in flotta Primerent: Porsche Panamera 4 Hybrid, Range Rover Sport PHEV.







Tecnologia ibrida (diesel + elettrico)



Attualmente, l'unico modello esistente al mondo è la Mercedes E 300de EQ-Power, lanciata sul mercato ad aprile 2019 dalla casa automobilistica tedesca. Risponde alle esigenze di tutti quelli che hanno la necessità di percorrere migliaia di chilometri all'anno con un motore diesel, per poi passare all'elettrico in città per i piccoli spostamenti quotidiani.



Modelli in flotta Primerent: Mercedes E 300de EQ-Power







100% elettrica: perfetta per la città



Chi ha detto che l'auto elettrica deve essere un'utilitaria? Per tutti quell che non vogliono rinunciare all'esclusività, all'eleganza e a qualsiasi tipologia di comfort, tutte le case automobilistiche più prestigiose hanno lanciato sul mercato auto full electric, dotate di allestimenti esclusivi e performance di tutto rilievo. Le elettriche sono perfette in città: sono più facili da guidare, hanno un motore molto silenzioso e non sottostanno ai regolamenti di blocco della circolazione. Vantaggiose soprattutto dal punto di vista dei consumi: ad esempio, con la Jaguar I-Pace, percorrendo 800 km al mese, ci si assesta su una spesa mensile di circa 30 euro.



Modelli in flotta Primerent: Jaguar I-Pace, Audi E-Tron