Porsche Taycan: record sul Nürburgring Nordschleife

Endotermici o a trazione elettrica non fa differenza. Porsche, in entrambi i casi, con le sue vetture super sportive, va' sempre forte. Soprattutto in pista...



Grandissima prestazione del pilota collaudatore Lars Kern che ha completato il leggendario circuito, noto anche come Green Hell, in sette minuti e 42 secondi. Il tempo sul giro è stato stabilito su un percorso di oltre 20,6 chilometri che viene solitamente utilizzato per i tentativi di record. Durante la prova, Lars Kern era al volante di una Taycan di pre-produzione.



"La Taycan è perfettamente adatta anche ai circuiti e l'ha dimostrato in maniera convincente proprio qui, sul tracciato più impegnativo al mondo - spiega Kern - Ancora una volta sono rimasto colpito dalla stabilità dimostrata da questa sportiva con trazione elettrica nei tratti ad alta velocità".



"La Taycan ha portato a termine in modo superlativo i tre test di resistenza cui è stata sottoposta - dichiara Stefan Weckbach, Vice Presidente della Linea di Prodotto Taycan - Innanzitutto, la nostra sportiva elettrica ha dimostrato di poter ripetere certe prestazioni nell'ambito di una prova molto impegnativa, contraddistinta in 26 accelerazioni da 0 a 200 km/h consecutive. Successivamente ha percorso 3.425 chilometri in 24 ore a Nardò senza alcun problema e ora stabilisce un record sul Nürburgring Nordschleife".



A cosa si deve il successo di tutte queste prestazioni? "Sono parecchi i fattori che contribuiscono a queste prestazioni - risponde Stefan Weckbach - e fra questi sono da citare le eccellenti caratteristiche aerodinamiche, un telaio preciso e l'efficienza del sistema di propulsione della nostra prima sportiva completamente elettrica".



La nuova Taycan: la prima Porsche a trazione esclusivamente elettrica



Ecco le caratteristiche tecniche che permettono alla Taycan prestazioni eccezionali su circuito:



- La Taycan è dotata di due motori elettrici straordinariamente efficienti sull'assale anteriore e posteriore e beneficia dunque dei vantaggi della trazione integrale. La trazione integrale e il sistema di controllo della trazione operano con una rapidità notevolmente superiore rispetto ai sistemi convenzionali. Se ad esempio una ruota evidenzia uno slittamento maggiore, i motori elettrici intervengono in una frazione di secondo per correggere la differenza.



- Il regolatore del telaio integrato Porsche 4D-Chassis Control analizza e sincronizza tutti i sistemi del telaio in tempo reale. I sistemi innovativi a integrazione del layout di base del telaio includono le sospensioni pneumatiche adattive con tecnologia a tripla camera con sistema Porsche Active Suspension Management (PASM) di regolazione elettronica degli ammortizzatori e il sistema elettromeccanico di regolazione del telaio e stabilizzazione del rollio Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) con Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). La vettura che ha stabilito il record era inoltre dotata di asse posteriore sterzante e montava pneumatici da 21 pollici.



- La Taycan è la prima vettura di produzione dotata di sistema di alimentazione a 800 Volt, invece del sistema a 400 Volt normalmente utilizzato per le automobili elettriche. I vantaggi di tale sistema includono prestazioni elevate e costanti.



- Le modalità di guida della nuova Taycan prevedono impostazioni speciali che consentono di sfruttare appieno tutte le proprietà del sistema di trazione elettrica. Selezionando la modalità "Sport Plus", il sistema risponde alle richieste del conducente in modo estremamente dinamico. La strategia di riscaldamento e raffreddamento della batteria è concepita per garantire prestazioni elevate. Al contempo, le alette delle bocchette di raffreddamento si aprono, lo spoiler posteriore si estende sin da subito per favorire una portanza minima, mentre l'assetto del telaio viene ottimizzato per garantire prestazioni in pista e le sospensioni vengono regolate in modo da mantenere la posizione più bassa.