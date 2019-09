Nuovo Direttore Vendite

Peugeot Italia affida la direzione vendite a Rocco Scocozza che entra a far parte della squadra del Leone. Di origine lucane, ha 45 anni, è sposato ed ha 2 figli di 8 e 5 anni, e rende il posto di Severino Rea che ha deciso di intraprendere un'altra strada professionale.



Laureato in Economia e Commercio, Rocco Scocozza ha maturato esperienze professionali che gli hanno permesso di acquisire competenze nel settore automotve. Nel suo percorso professionale ha ricoperto, infatti (per diverse aziende), i ruoli di Area Manager, Quality Manager, Planning / Forecast Manager, Marketing Coordinator, Head of Product Marketing e Sales Director.



Rocco avrà il compito di traghettare la rete commerciale Peigeot nella nuova era dell'elettrificazione, con nuovi modelli in arrivo già da fine anno e, ancor più, con un nuovo approccio alla mobilità del futuro sotto il tema dell'#UnboringTheFuture.