Michelin: non solo auto al Salone di Ginevra 2019

Ginevra. Sulle auto ci può essere tutta la tecnologia di questo mondo ma se non sono equipaggiate con pneumatici di qualità, non si va' proprio da nessuna parte. Ecco le novità Michelin...



MICHELIN Pilot Sport 4 SUV



Non è un mistero che il segmento che va' di più è quello dei... SUV (fa anche rima). Ecco quindi che per i costruttori di pneumatici diventa una bella sfida. Anche perché devono tenere in considerazione che questa tipologia di veicoli ha un'altezza superiore, quindi un centro di gravità posizionato molto più in alto rispetto ad una vettura sportiva, e masse molto più importanti. Per questa ragione necessitano di un pneumatico capace di rispondere a forze centrifughe e laterali maggiori. La soluzione Michelin? Il nuovo Michelin Pilot Sport 4 SUV, vero e proprio pneumatico sportivo adattato ad un SUV, piuttosto che un pneumatico per SUV sportivi. Il nuovo Michelin Pilot Sport 4 SUV sostituisce il Michelin Latitude Sport 3 e può equipaggiare tutte le gamme di SUV e 4×4 compatti, medi, premium e sportivi, questi ultimi in forte crescita. Questo nuovo pneumatico beneficia delle ultime tecnologie della gamma Michelin Pilot Sport.



MICHELIN Pilot Sport Cup 2



Amanti dell'adrenalina pura? Ecco il pneumatico Michelin Pilot Sport Cup2 R sviluppato su misura con i più prestigiosi costruttori di veicoli come Porsche e Ferrari, per soddisfare i bisogni dei piloti più esperti di queste vetture ultra performanti, che cercano la prestazione più estrema su circuito.



Omologato per l'utilizzo stradale, il Michelin Pilot Sport Cup2 R massimizza l'aderenza su pista asciutta e fornisce al pilota un elevatissimo livello di grip, che gli consente di affrontare le curve a velocità ancora più elevate. I test effettuati da Michelin in pista con differenti costruttori, confermano un guadagno medio di 0,5 sec/km. Negli ultimi due anni le Porsche GT2 RS e GT3 RS equipaggiate con il nuovo pneumatico Michelin Pilot Sport Cup2 R hanno realizzato 3 nuovi record sulla leggendaria Nordschleife del Nürburgring.