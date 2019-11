Mercedes-Maybach GLS, il lusso non ha prezzo

La Stella Mercedes-Benz in "pole position", come da tradizione, sul cofano motore, mentre i sottili listelli cromati della mascherina del radiatore Maybach ricordano le righe verticali di un tessuto gessato.



L'eleganza è arricchita dai dettagli cromati intorno ai finestrini laterali e dagli inserti cromati nei sottoporta. I cerchi da 22 o 23 pollici sono stati progettati in esclusiva per il modello e riprendono, nel formato da 23 pollici, il motivo gessato.



Un altro tocco di classe di Mercedes-Maybach GLS è rappresentato dai predellini di accesso estraibili elettricamente, con cui si sale e si scende dai sedili rialzati in modo comodo e sicuro; di notte si illuminano e da chiusi scompaiono nel rivestimento dei longheroni.



Equipaggiamenti di classe e lussuosi.



Gli equipaggiamenti di Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC sono decisamente lussuosi già nella versione di serie. I due sedili posteriori esterni a regolazione elettrica si trasformano in sedili per il riposo. I rivestimenti di serie dei sedili e della plancia portastrumenti sono in pelle nappa e possono essere arricchiti a richiesta con una serie di cuscini e di rivestimenti aggiuntivi in pelle. Sono di serie anche il tetto scorrevole panoramico a comando elettrico, che dispone di una tendina oscurante, e i sedili climatizzati con funzione di massaggio. A richiesta sono disponibili, per esempio, la consolle centrale fissa, che trasforma il SUV in una spaziosa quattro posti con un vano posteriore ottimo sia per lavorare sia per rilassarsi. Per questa consolle è possibile scegliere i tavolini ribaltabili estraibili, come pure un frigorifero abbastanza capiente per accogliere più di una bottiglia di champagne. Nel catalogo degli accessori originali si trovano poi i calici in argento per l'occasione. Per la profumazione attiva dell'abitacolo di Mercedes-Maybach GLS, inclusa nel pacchetto AIR-BALANCE a richiesta, è stata creata una fragranza specifica: il leggero profumo floreale dell'osmanto bianco si accompagna a una delicata nota cuoio e all'aroma del tè speziato.



Pur condividendo la stessa piattaforma, la versione Mercedes-Maybach di GLS offre però molto di più, secondo la tipica tradizione Maybach. L'insonorizzazione, per esempio, è di livello superiore, grazie al divisorio rigido dietro ai sedili posteriori e alla cappelliera fissa, che separano l'abitacolo dal bagagliaio. Il climatizzatore separato per i sedili posteriori è di serie e dispone di bocchette aggiuntive e riscaldatori supplementari, che permettono di regolare la temperatura ancora più rapidamente e senza creare correnti d'aria. Per l'assetto e la catena cinematica è stato elaborato un programma di marcia Maybach, le cui impostazioni assicurano il massimo comfort di marcia, in particolare per i passeggeri posteriori.



Grazie al tablet per il vano posteriore MBUX, installato di serie nella consolle centrale o nel bracciolo tra i sedili posteriori, anche i passeggeri posteriori può utilizzare in modo intuitivo le funzioni per il comfort e di intrattenimento.



Si scrive Mercedes-Maybach, si legge "lusso".



Mercedes-Maybach è sinonimo di lusso esclusivo, comfort ai massimi livelli e tecnologia all'avanguardia nella produzione automobilistica come nella gamma di servizi e di accessori. È il brand che da sempre fa scuola in fatto di stile e status sociale. La massima di Wilhelm Maybach, l'uomo da cui prende nome il marchio, era "creare il meglio dal meglio". Nel 2014, la riorganizzazione dei marchi ha trasformato Mercedes-Maybach in un marchio associato di Mercedes-Benz. Dal lancio nel 2015, Mercedes-Maybach Classe S è stata prodotta in oltre 45.000 esemplari consegnati in tutto il mondo. Nel 2018 Mercedes-Maybach Classe S ha toccato il massimo record: tra i modelli Classe S venduti, uno su sette era una Maybach.