Le auto più vendute online in Italia

Osservatorio brumbrum: numeri e tendenze nell'acquisto in rete di auto usate in tutte le regioni d'Italia nei primi 6 mesi del 2019.



L'automobile rimane il principale mezzo di trasporto degli italiani. Il mercato dell'auto, nonostante sia in lieve calo, continua a registrare grandi numeri: sono oltre 2 milioni i passaggi di proprietà per quanto riguarda il settore dell'usato, che si uniscono a oltre un milione di immatricolazioni sul nuovo. Ma quali sono le auto preferite dagli italiani? Ecco la classifica delle vetture più vendute nel nostro Paese online, regione per regione.



La classifica delle vetture più vendute nel nostro Paese parla chiaro e Fiat Panda, nonostante i 40 anni di vita, continua ad essere la vettura più acquistata. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d'Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha stilato la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall'Osservatorio brumbrum. L'Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che da gennaio a giugno 2019 hanno fatto più vendite in rete in tutte le regioni d'Italia.



Le auto più vendute online nel primo semestre



Fiat Panda la nostra regina: è al primo posto tra le auto più vendute online nei primi sei mesi in ben 12 regioni, ma soprattutto è sempre nella top five in tutte le altre, segno che gli italiani sono innamorati della Panda da ormai 40 anni. Le utilitarie dominano: in tutte le regioni vendono più del 30% del totale, sfondando quota 50% in Abruzzo. Bene le berline, terza forza sono le familiari, seguite da SUV e crossover.



Trionfa FCA, si salvano smart e Volkswagen



Panda primeggia, ma tutto il marchio FCA trionfa con diversi modelli in classifica. Fiat 500 vince in Veneto e soprattutto in Lombardia, con quasi il 30% di auto vendute ed è sul podio in altre 13 regioni. Ottimi risultati anche per Punto, 500L e Lancia Ypsilon, mentre la Giulietta tiene alto l'onore di Alfa Romeo conquistando il podio in Molise. Le uniche auto a rompere il monopolio del marchio torinese sono Volkswagen Golf e smart fortwo. La Golf vince la palma di più venduta in Trentino-Alto Adige e in Friuli-Venezia Giulia, mentre la smart trionfa nel Lazio e in Sardegna. Degne di nota anche le buone performance di BMW serie 1 in Basilicata e della Serie 3 touring in Trentino.



Diesel in grande calo al nord, male l'ibrido



Al sud il diesel è ancora leader indiscusso: in Puglia, Basilicata e Calabria il gasolio ha ancora il 75% del mercato. Molto bene anche in Molise, Sicilia e Sardegna. Al nord, invece, è in grande calo, mal supportato dalle autorità locali. In Lombardia e in Piemonte il benzina tocca quota 30%, come anche in Toscana e Trentino. Il top però è in Liguria con quasi il 39%. Tasto dolente l'ibrido: nonostante per tutti sia il futuro, i dati di vendita non lo premiano.