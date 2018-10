EZ-ULTIMO by Renault: il futuro in una concept

La casa francese ha presentato al Salone dell'Auto di Parigi il concept EZ-ULTIMO. Si tratta di una spettacolare soluzione (o idea?) di mobilità autonoma, elettrica, connessa e condivisa, che offre un'esperienza di viaggio top. Disponibile on demand, per un solo spostamento, un'ora o una giornata intera, EZ-ULTIMO è stato studiato per tutti quelli che desiderano regalarsi un momento privilegiato per spostarsi in città o per fare scoperte turistiche all'insegna del lusso. Si rivolge anche alle aziende che intendono proporre ai propri clienti un'estensione dell'esperienza premium. Il tutto stupendo.



Si apre una nuova era della mobilità mentre i trend di consumo evolvono e si privilegiano sempre più i servizi di trasporto on demand. "EZ-ULTIMO - ha dichiarato Laurens van den Acker, SVP Corporate Design - trae ispirazione dall'architettura contemporanea ed è perfettamente integrato nelle future smart city. Con i veicoli autonomi, elettrici e connessi, entriamo in una nuova era appassionante per il design automobilistico".



Lusso francese. EZ-ULTIMO apre nuove prospettive per il design di Renault. A bordo del robot-veicolo, il passeggero può veramente godersi il viaggio in uno spazio progettato come un salotto individuale, con tutti i comfort e i servizi necessari per rilassarsi e svagarsi.



Accogliente e confortevole, il design di EZ-ULTIMO incarna i geni EASY LIFE della Marca Renault con un accesso facilitato, grazie all'ampia apertura automatica e al sedile disposto su binari girevoli per andare ad accogliere il passeggero. Per una maggiore intimità, gli occupanti sono protetti da vetrate sfaccettate sulla parte superiore della carrozzeria. Gli interni raffinati di EZ-ULTIMO, che traggono direttamente ispirazione dal mondo dell'arredamento, sono realizzati su misura con materiali pregiati come legno, marmo e pelle.



Tecnologia di guida autonoma di livello 4, EZ-ULTIMO si presta a vari utilizzi. Il robot-veicolo è connesso alle infrastrutture, adatto all'ambiente urbano, alle autostrade e ai servizi di navetta su strade dedicate.



A bordo è tutta un'altra vita. Mentre la mobilità continua ad evolversi con le auto connesse e autonome, Renault è convinta dell'importanza di reinventare il modo di trascorrere il tempo a bordo dei veicoli sviluppando nuove esperienze, sia sul piano personale che professionale. In quest'ottica, la Casa ha cominciato ad avvicinarsi all'industria mediatica e ha firmato una prima collaborazione editoriale con il Gruppo Challenges per sviluppare Augmented Editorial Experience (AEX). Esperienza realistica e immersiva, AEX associa contenuti editoriali premium personalizzati con un'interfaccia multimediale e la mobilità per fare di ogni singolo viaggio un'esperienza unica di apprendimento.



Il futuro della mobilità condivisa. EZ-ULTIMO è la terza concept car della famiglia Renault nel mondo dei servizi di mobilità urbana autonomi, elettrici, connessi e condivisi. EZ-ULTIMO utilizza la stessa piattaforma modulabile di EZ-GO, il robot-veicolo Renault on demand, e di EZ-PRO, la soluzione autonoma di consegne dell'ultimo miglio in ambito urbano. Ispirata dall'obiettivo ambizioso di proporre una mobilità sostenibile per tutti, questa trilogia di concept car elettriche e autonome rappresenta la visione di Renault della mobilità urbana condivisa di domani.