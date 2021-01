Volvo triplica la capacita' produttiva auto elettriche a Ghent

Volvo sta triplicando la capacita' produttiva di auto elettriche presso il suo stabilimento di Ghent, in Belgio, preparandosi cosi' a soddisfare la domanda in rapida crescita della sua gamma di auto ricaricabili Recharge. L'aumento della capacita' produttiva avviene in concomitanza con l'annuncio da parte di Volvo Cars dei Risultati di vendita per l'esercizio 2020, che evidenziano un forte incremento della domanda dei modelli Recharge prodotti dalla Casa automobilistica. La percentuale di modelli Recharge sul totale delle vendite annue e' piu' che raddoppiata nel 2020, rispetto al 2019. Entro il 2022, la capacita' di produzione di auto elettriche nell'impianto di Ghent sara' piu' che triplicata rispetto ai livelli attuali e rappresentera' circa il 60% della capacita' produttiva complessiva dello stabilimento. Al momento, Ghent si sta preparando a produrre un secondo modello Volvo completamente elettrico, basato sull'architettura modulare compatta CMA, che entrera' in produzione nel corso di quest'anno. Lo stabilimento costruisce gia' la XC40 Recharge, la prima vettura a trazione completamente elettrica della Casa automobilistica, nonche' una versione ibrida plug-in della XC40. "Il nostro futuro e' elettrico ed e' chiaro che ai clienti i nostri modelli Recharge piacciono", ha commentato Javier Varela, responsabile della qualita' e delle attivita' industriali globali. "Stiamo continuando il processo di elettrificazione della nostra gamma di prodotti e l'incremento della capacita' di produzione di vetture elettriche, e lo stabilimento di Ghent funge da vero e proprio pioniere all'interno della nostra rete di produzione globale". Volvo Cars sta lavorando per diventare un produttore di vetture elettriche di lusso e nei prossimi anni presentera' diversi modelli a trazione esclusivamente elettrica. Entro il 2025 punta a portare al 50% la quota di vetture completamente elettriche sul totale delle sue vendite globali, con la restante parte costituita da modelli ibridi. Sebbene lo stabilimento di Ghent sia il primo della sua rete di produzione globale ad avviare la produzione di auto completamente elettriche, la Casa automobilistica ha anche in programma un aumento della capacita' produttiva di veicoli elettrici presso i suoi altri impianti in tutto il mondo. Il mese scorso Volvo Cars ha inoltre annunciato che assemblera' i motori elettrici presso lo stabilimento di Skövde, in Svezia, prevedendo di avviare una produzione interna completa di motori elettrici entro la meta' del decennio. Per la realizzazione di questo progetto, Volvo Cars investira' 700 milioni di corone svedesi nei prossimi anni. La Casa automobilistica sta inoltre investendo in modo significativo nella progettazione e nello sviluppo in-house di motori elettrici per la prossima generazione di automobili Volvo. (ITALPRESS). tvi/com 09-Gen-21 22:28