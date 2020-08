Vacanze 2020: le auto preferite dagli italiani

E' (finalmente) tempo di ferie. L'auto rimane il mezzo preferito dagli italiani per andare in vacanza, ancora di più in questo atipico 2020, dove non è così semplice e sicuro viaggiare all'estero e su mezzi pubblici come aereo, treni, bus e navi.



La cara e vecchia automobile non passa mai di moda, sia per andare in vacanza con la famiglia, sia per chi ha bisogno dell'auto per fare la spola a causa del lavoro. In ogni caso c'è bisogno del mezzo giusto, il veicolo adatto per ogni situazione. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d'Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha tracciato la classifica delle vetture preferite dagli italiani per andare in vacanza. Per questa statistica brumbrum ha preso in considerazione le automobili che a giugno 2020 hanno incrementato maggiormente le vendite rispetto alla media dei mesi precedenti.



Si confermano diesel e utilitarie, ma vince un'elettrica. Rispetto allo scenario generale nell'acquisto di auto usate, dove spiccano utilitarie e citycar tra le più vendute come Panda e Fiat 500, per le vetture preferite dagli italiani in vacanza la classifica è differente. L'auto che ha avuto il maggiore incremento di vendite online nei mesi estivi rispetto alla media dei mesi passati è Tesla Model S. L'elettrica prodotta dalla casa automobilistica di Elon Musk, a giugno 2020 ha triplicato i volumi di vendita per quanto riguarda l'usato online. Secondo posto in questa speciale classifica per Fiat Tipo Station Wagon che segna un importante +185% in questo mese rispetto al passato. Chiude il podio Citroen C5 Aircross (+182%). Degno di nota il clamoroso quarto posto di Fiat Uno: l'utilitaria, celebre tra gli anni '80 e '90, è ancora una best seller nel mondo dell'usato online e a giugno ha incrementato le sue vendite rispetto al periodo precedente del 179%. Discorso simile per Peugeot 307, anch'essa nella top ten. Le altre vetture in classifica sono i SUV urbani Ford Ecosport e Mazda CX-3, la sportiva BMW Z4 Coupé e le monovolume Volkswagen Sharan e BMW Serie 2 Gran Tourer.



Nel periodo preso in considerazione le utilitarie si confermano le vetture preferite dagli italiani per andare in vacanza con il 27% delle preferenze, seguite da berline e SUV.



Un capitolo a parte riguarda le alimentazioni più apprezzate. Il diesel, nonostante sia ormai in declino a livello mondiale, rimane il preferito dagli italiani, anche tra quelli che comprano l'auto per andare in vacanza.



Il gasolio è in testa alla classifica con oltre il 48%, seguito dal benzina al 37%. Restano indietro GPL e metano. Infine, sono ancora le più amate le vetture con cambio manuale, di gran lunga più vendute di quelle con cambio automatico. Come il diesel, anche questa è una tradizione prettamente italiana dura a morire.