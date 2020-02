Texa: diagnosi completa della tua moto

Presso le officine che utilizzano strumentazione TEXA e che espongono il logo #TEXAbikespecialist, è possibile effettuare un check-up elettronico completo al costo simbolico di 20 euro.Da parecchi anni motociclette e scooter sono dotati di sofisticati sistemi elettronici, pensiamo ad esempio all'iniezione benzina, all'ABS, all'immobilizer, alla piattaforma inerziale, al cruise control, alla gestione telaio, solo per citarne alcuni, arrivando anche a 13 centraline elettroniche sui modelli di alta gamma e a 4 sugli entry level.



Il motociclista dispone quindi di un mezzo ad elevato contenuto tecnologico che, per funzionare sempre correttamente e nella massima sicurezza, non può più prescindere da controlli periodici che possono essere svolti unicamente da officine multimarca qualificate, in possesso di strumentazione diagnostica d'avanguardia in grado di rilevare errori, adattare le centraline, attivare i componenti, effettuare regolazioni, resettare valori, etc.



TEXA, forte di un'esperienza ultraventennale nel mondo della diagnosi moto, è attualmente il principale produttore mondiale di strumenti multimarca per le officine indipendenti, ma anche storico fornitore ufficiale Ducati, assicurando ai propri clienti una copertura pari al 95% del parco circolante. È proprio partendo da questo bagaglio di esperienze che TEXA ha voluto coinvolgere motociclisti e meccanici, ponendo l'accento sul fatto che non è più possibile per le officine lavorare senza uno strumento di diagnosi, effettuare messe a punto "a orecchio" o sfruttare solo la propria abilità. La diagnosi preventiva è equiparabile a qualsiasi altra tipologia di intervento manutentivo, va fatta regolarmente e dovrebbe essere anche il cliente stesso a richiederla.



Per questo ha dato vita a #TEXAbikespecialist, un'iniziativa unica nel suo genere: da oggi, infatti, presso le officine che utilizzano dispositivi TEXA di ultima generazione e che espongono l'omonimo logo è possibile, al costo simbolico di 20 euro, sottoporre il proprio motoveicolo a un check-up elettronico completo attraverso il quale scoprire in poco tempo se "sotto la sella" funziona tutto correttamente. Una tipologia di verifica fondamentale nel corso dell'anno e in particolare durante l'inverno, periodo in cui ci si prende cura del proprio mezzo in vista della stagione estiva. Al termine del controllo il meccanico consegnerà al cliente una stampa con il dettaglio dei risultati ottenuti.



Per usufruire di questo nuovo esclusivo servizio, come detto, è sufficiente recarsi presso un'officina in possesso di strumentazione TEXA che abbia aderito all'iniziativa. È possibile individuare quelle convenzionate all'interno della pagina web dedicata www.texa.it/lista-officine-texabikespecialist.