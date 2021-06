Test estremi per i prototipi del Ford E-Transit elettrico

In tanti abbiamo dovuto stringere i denti per superare un periodo sotto pressione al lavoro: magari per concludere tutto prima di concederci una meritata vacanza, per affrontare un progetto articolato o per attraversare uno stressante periodo di esami... Ma immaginate di dover affrontare 10 anni di duro lavoro in sole 12 settimane. Questa e' la sfida alla quale e' stato sottoposto prima del lancio (previsto per inizio 2022) il nuovo Ford E-Transit, la versione al 100% elettrica del veicolo commerciale piu' venduto al mondo. Una serie di durissimi test studiati per riprodurre gli effetti di un'intera vita di intenso utilizzo. Un nuovo video pubblicato da Ford mostra le prove di durata e resistenza in condizioni climatiche estreme superate dai prototipi dell'E-Transit nelle versioni van e chassis cab, presso i centri specializzati Ford in Europa e negli Stati Uniti. Nel corso dei test, l'E-Transit completamente elettrico ha affrontato le condizioni dei peggiori inverni dello stato americano del Michigan, ha sopportato simulazioni di caldo, freddo e altitudine portate a livelli estremi nel Ford's Environmental Test Chamber di Colonia, in Germania, e ha superato le enormi buche e le superfici accidentate del circuito di prova di Lommel, in Belgio. (ITALPRESS). tvi/com 29-Giu-21 15:41