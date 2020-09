Rinnovata partnership tra Dacia e Udinese

UDINE (ITALPRESS) - Ancora Insieme. Udinese Calcio e Dacia (gruppo Renault) hanno allungato il loro "matrimonio" che proseguira' almeno per altri tre anni. Il marchio Dacia dunque sara' ancora visibile sulle maglia delle squadra bianconera, ma sponsorizzera' ancora lo stadio "Friuli. Una partnership iniziata ancora nel 2009 tra due realta' che hanno sempre condiviso un DNA giovane e dinamico conseguendo successi nei rispettivi settori ed affermandosi per valori quali generosita', concretezza, passione e dinamismo. Ed e' proprio questa piena condivisione di valori alla base del rinnovo della sponsorizzazione come evidenziato nei loro interventi, dal vice presidente dell'Udinese Stefano Campoccia e dal Direttore Comunicazione & immagine di Renault Italia Francesco Fontana Giusti. "Con l'attuale rinnovo con Dacia. nel 2023 arriveremo a ben 14 stagioni insieme - ha affermato Campoccia - un successo strepitoso e pressoche' unico nel panorama del calcio italiano. La nostra e' un'unione d'intenti trasversale abbinata a numerose iniziative di co-marketing che da sempre vedono Udinese e Dacia in prima linea. Un ulteriore motivo di orgoglio e' la condivisione di una stessa vision legata ad un progetto green che sta molto a cuore ad Udinese Calcio ed anche a Dacia". In quest'ottica e' stata presentata anche la terza maglia dell' Udinese firmata Macron. realizzata con materiale ottenuto dal riciclo di bottiglie di plastica. "Cio' sta a significare quanto crediamo in questo progetto di ecosostenibilita', ampiamente sostenuto anche da noi e dai nostri partner piu' importanti tra i quali Dacia e Macron". La maglia ha il collo alla coreana con bordi in maglieria bianchi e neri. Dettagli bianconeri sono presenti anche nei bordi manica e sul fondo maglia. Il colore e' giallo ocra con una grafica optical tono su tono che riprende lo scudetto del club. Un altro dettaglio che caratterizza la maglia e' il logo vintage dell'Udinese Calcio stampato in rilievo sulla manica destra. Il backneck e' personalizzato con etichetta a bande bianconere, lo stemma della squadra e la scritta I PRIMI BIANCONERI D'ITALIA. Nel retro collo, in nero, e' ricamato il motto La Passione e' la nostra Forza. Sul petto a destra e' ricamato in nero il Macron Hero, logo del brand italiano mentre a sinistra, lato cuore, la patch con lo stemma dell'Udinese Calcio. Tutte e tre le maglie dell'Udinese (le altre due, bianconera la prima, blu' e azzurra l'altra sono state presentate tempo fa) anch'sono prodotte con materiale riciclato al cento per cento. (ITALPRESS). gg/tvi/red 25-Set-20 16:53