Renault, Stephanie Cau nominata direttrice Comunicazione

BOULOGNE-BILLANCOURT (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Gruppo Renault annuncia l'arrivo di Stephanie Cau come nuova Direttrice della Comunicazione dal 17 luglio 2023. Sarà membro del Leadership Team e riporterà a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

Come Direttrice della Comunicazione, Stéphanie Cau sarà responsabile della comunicazione del Gruppo e delle sue Marche (Renault, Dacia, Alpine, Mobilize).

Stéphanie Cau succede a Catherine Gros che, dopo aver svolto questa funzione per 4 anni, assume la responsabilità dei grandi progetti del Gruppo Renault nei settori dell'arte, del patrimonio e del mecenatismo in Francia e nei mercati internazionali, soprattutto tramite la Fondazione dell'azienda.

Dopo aver esordito nelle funzioni marketing del Gruppo LVMH nel 2001, Stéphanie Cau ha proseguito la carriera lavorando nella Direzione Comunicazione, Relazioni con gli Investitori e Direzione Gestione Aziendale del Personale in aziende internazionali di servizi tecnici e tecnologici, come Sodexo e Idemia.

È entrata a far parte di Bureau Veritas nel 2014 come Chief of Staff del Direttore Generale per accompagnare la trasformazione del Gruppo, in particolare, la sua organizzazione e orientamento strategico. Nel 2017, oltre al ruolo di Chief of Staff, è nominata Direttrice Marca e Comunicazione. Nel 2021, la gestione della RSI si aggiunge alle sue responsabilità e diventa Senior Vice-President RSI, Marca e Comunicazione.

Stéphanie Cau, formatasi come ingegnere (1998), si è laureata presso l'Institut d'Etudes Politiques de Paris in Relazioni Internazionali (2001). Ha studiato scienze politiche presso la Brown University negli Stati Uniti e ha conseguito un certificato di sostenibilità presso la Said Business School dell'Università di Oxford. Fa parte della classe 59 del corso di Certificat Administrateur de Sociétés di Science Po-IFA.

