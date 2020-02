Renault F1 Team scalda i motori

Renault F1 Team ha svelato i suoi obiettivi per la stagione 2020 del Campionato Mondiale FIA di Formula 1. Assieme alla vettura, la casa francese ha presentato anche i piloti Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon. L'evento si è svolto presso L'Atelier Renault, luogo emblematico del Gruppo Renault situato sugli Champs-Élysées a Parigi.



I piloti Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon sono stati presnetati per la prima volta alla stampa e ai partner con i colori del team, insieme a Pat Fry, nuovo Direttore Tecnico Telaio.



Sono state svelate al pubblico alcune anticipazioni della Renault R.S.20, la monoposto che sarà schierata dalla scuderia nel 2020, ora presentata nella livrea delle prove precampionato. La monoposto completa e il gruppo propulsore Renault E-Tech 20 saranno invece svelati la settimana prossima, in occasione delle prove invernali di Barcellona.



Dopo la serie di annunci effettuati a gennaio, anche la promozione 2020 di Renault Sport Academy era presente all'evento, con i piloti che si apprestano a vivere un anno appassionante nei Campionati FIA di Formula 2 e Formula 3, ma anche di Formula Renault Eurocup.



Jérôme Stoll, Presidente di Renault Sport Racing, ha dichiarato che il 2020 sarà un anno di fondamentale importanza per il percorso di Renault nella disciplina: "Anche quest'anno Renault prosegue la sua lunga e fiera storia in Formula 1 entrando in un nuovo decennio, il sesto in questo sport. Il 2020 è un anno importante da tanti punti di vista. Vogliamo riprendere la dinamica positiva dei primi tre anni successivi al nostro rientro in Formula 1 e prepararci al meglio per la prossima stagione che, per tutti i team, segnerà l'inizio di un nuovo ciclo. Il nostro obiettivo? Il 4° posto nel Campionato Costruttori".



Il team è in procinto di concludere la fase di consolidamento del suo programma in Formula 1 avendo investito nel Personale e nelle tecnologie avanzate presso la sede telaio di Enstone (Regno Unito) e lo stabilimento motori di Viry-Châtillon (Francia) per raggiungere i suoi obiettivi e riconquistare i titoli iridati della F1.



Cyril Abiteboul, Direttore Generale, ha sottolineato quali sono gli obiettivi ambiziosi del team per l'anno prossimo: "Riconquistare il quarto posto nel Campionato Costruttori resta l'obiettivo sportivo di una stagione in cui i concorrenti saranno più agguerriti che mai. Dobbiamo anche riacquistare fiducia e rafforzare lo spirito di squadra per trarre il meglio da tutti e massimizzare le nostre possibilità in ogni weekend di gara in una stagione che si prospetta storicamente lunga ed impegnativa".



Daniel Ricciardo, che entra nella sua seconda stagione nero-gialla, ha svelato le sue ambizioni per la prossima stagione: "Non vedo l'ora di integrarmi sempre di più nel team, grazie all'anno intero che abbiamo trascorso insieme. Da questo punto di vista, le cose saranno più semplici. Ho imparato molte cose su me stesso e sulla scuderia. Per quanto mi riguarda, una delle lezioni più importanti è stata quella di rendermi conto che non si tratta solo di poter contare sulle persone più intelligenti ai box. È necessario anche che ogni singolo individuo del team dia il meglio di se stesso. L'essenziale è cercare di trovare il modo di lavorare nel miglior modo possibile con le persone che si frequentano di più, aiutarle ad essere la miglior versione di sé e sapere come si possa essere i più performanti ogni giorno".



Anche Esteban Ocon non vede l'ora di rimettersi al volante, tornando nel team che, da adolescente, gli aveva offerto la possibilità di muovere i primi passi in Formula 1: "Sono entusiasta e non vedo l'ora di provare la nuova auto a Barcellona. Dopo un anno di attesa, sono impaziente di tornare nel mondo delle gare. È li che voglio stare. Ci sono molti nuovi elementi nella monoposto quest'anno e tutti hanno lavorato sodo per incrementarne le performance. È tutta una questione di dettagli in F1 e ne ho notati parecchi nella Renault R.S.20. Il design è entusiasmante da vedere, ma vogliamo metterci immediatamente al volante per renderci conto di tutto ciò che ha da offrire".



Grande soddisfazione anche da parte di Guanyu Zhou, miglior rookie della stagione 2019, in Formula 2, promosso a pilota-collaudatore assume un nuovo ruolo quest'anno con la promozione a pilota collaudatore. "Quest'anno mi viene offerta un'opportunità ancora più grande. Dovrò lavorare sempre più alacremente ed ottenere il massimo delle informazioni, progredendo al tempo stesso nei campi su cui la scuderia deve ancora lavorare per accompagnarla al raggiungimento dei suoi obiettivi futuri".