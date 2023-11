Renault e Dacia nominate Customer Service del 2024

ROMA (ITALPRESS) - Per l'ottavo anno consecutivo, la Marca Renault è nominata "Customer Service dell'anno" nella categoria "Costruttori automobilistici", primo posto che condivide con la Marca Dacia: un tempo focalizzati sui clienti Renault, ora questi sondaggi sono stati estesi per la prima volta a Dacia, con valutazione del sito www.dacia.fr ed analisi delle richieste di informazioni e dei reclami attinenti ai prodotti e ai servizi della Marca. Questo riconoscimento ad entrambe le Marche è il frutto di una campagna di mystery shopping portata avanti per otto settimane in tutti i canali di comunicazione Renault e Dacia con i loro clienti, prendendo in considerazione le richieste quotidiane dei consumatori: telefonate, e-mail, ricerca di informazioni su Internet, contatti stabiliti tramite social network e conversazioni in chat. In un mercato fortemente competitivo, entrambe le Marche e le rispettive reti continuano ad adoperarsi per dare ascolto alle esigenze dei clienti. Anche quest'anno, la qualità delle relazioni con i clienti si è rivelata fondamentale per sostenere il business. Questo riconoscimento testimonia il costante impegno delle Marche Renault e Dacia nei confronti dei clienti per rispondere alle loro richieste con spirito di collaborazione ed efficienza.

Il premio assegnato alle due Marche è stato consegnato ufficialmente dall'azienda Viséo Customer Insights a Sylvain Devos, Direttore Post-Vendita, Commercio e Qualità Francia, al Teatro Trianon di Parigi. "Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento per le Marche Renault e Dacia, nominate Customer Service per l'anno 2024. È il risultato di un lavoro portato avanti insieme dai nostri team e dalla Rete, a cui vanno le mie congratulazioni. Soddisfare i clienti è al centro della nostra strategia aziendale e una delle nostre priorità quotidiane. Questo premio ne è la prova" ha dichiarato Sylvain Devos, Direttore Post-Vendita, Commercio e Qualità Francia.

