Renault Arkana, il SUV-coupe' Full Hybrid E-Tech

Renault e' sempre piu' green e lancia in Europa Arkana Full Hybrid conquistando gia' mille clienti in Italia dal lancio di marzo. La Casa e' cosi' il primo costruttore generalista a proporre nel vecchio continente un SUV-Coupe', profilo finora riservato ai veicoli delle Marche premium, con un innovativo sistema ibrido E-Tech 145, senza necessita' di ricarica. Con la soluzione Full Hybrid dotata di batteria da 230 V con una capacita' di 1,2k Wh, Nuovo Renault Arkana offre a tutti i vantaggi di un veicolo elettrico senza necessita' di collegarsi alla rete e si potra' guidare fino all'80% del tempo in citta' in modalita' full electric, risparmiando il 40% rispetto a un motore termico. Oltre alla motorizzazione ibrida E-TECH 145, Renault Arkana propone un nuovo motore benzina 1,3 TCe associato ad un sistema di micro-ibridazione da 12V, sinonimo di risparmio, flessibilita' e piacere di guida. Dopo la versione TCe 140, disponibile da Marzo, Arkana si arricchisce di una seconda offerta benzina microibrida da 12 V piu' potente. In questa nuova versione, il motore da 1.3 litri di cilindrata eroga 160 cv e il suo consumo e' pari ad appena 5,7 l/100km per 130g di CO2/km. Renault Arkana inaugura anche un'altra novita', disponibile su tutte le motorizzazioni TCe 140 e 160: la funzione Sailing Stop. Attivabile o disattivabile dal cliente tramite Multi-Sense (in modalita' My Sense o Eco), essa consente di ridurre le emissioni di CO2 fino a 4 grammi, grazie alla messa in folle del veicolo in fase di decelerazione tra i 30 e i 140 km/h. Un Suv efficiente, ma anche sportivo e silenzioso, senza rinunciare allo spazio: raggio alle ginocchia migliore della categoria con 211 mm, spazio per i piedi pari a 305 mm e spazio dedicato alla testa di 862 mm. In piu', 12 vani portaoggetti, 4 prese USB e una capacita' del bagagliaio fino a 518 litri. Esteriormente, le linee sono eleganti e sportive con elementi tipici di un Suv e di una Coupe' con un'altezza libera dal suolo di 199 mm, cintura della scocca atletica e rialzata e spalle ben definite e nell'allestimento R.S. Line si distingue grazie a dettagli qualitativi come il paraurti scuro metallico, lo spoiler che si erge sopra il bagagliaio e i cerchi diamantati unici da 18'' neri con inserti rossi. Eleganza anche all'interno con un rivestimento nero in pelle di serie, cluster da 7'' associato a un display multimediale da 9.3'' e Renault Easy Connect con connettivita' di rete 4G, servizi come Google Search, l'infotraffico TomTom e il sistema si aggiorna automaticamente. Renault Arkana Full Hybrid e' disponibile in sette tinte di carrozzeria, con due tipi di cerchi da 18'' e propone due livelli di allestimento: Intens e una versione R.S. Line con un prezzo a partire da 31.850 euro. "La grande novita' e' l'E-Tech, una formula ibrida rivoluzionaria che prende spunto da dieci anni di esperienza nel mondo elettrico e quarant'anni nella Formula 1 dove siamo stati campioni varie volte.", ha spiegato Francesco Fontana Giusti, Image & Communication Director Renault. "Partenza in elettrico, accelerazione immediata e un grande recupero energetico che permette alla vettura di viaggiare per l'80% del tempo in elettrico e di risparmiare il 40% rispetto a un motore tradizionale - ha aggiunto - "Gli ordini sono gia' arrivati, sono stati aperti a marzo, e sono mille le Arkana vendute di cui l'80% in E-Tech". (ITALPRESS). afe/tvi/red 15-Giu-21 15:26