Renault 5 Prototype vince il premio 'Concept-Car of the Year'

ROMA (ITALPRESS) - Renault 5 Prototype e' stata eletta "Concept-car of the Year" da una giuria di direttori del design delle maggiori marche automobilistiche. La "ragion d'essere" di Renault 5 Prototype e' dimostrare la volonta' di Renault di democratizzare i veicoli elettrici in Europa. I designer di Renault ci hanno tenuto a rivisitare un'auto popolare ed essenziale, proprio com'era un tempo la sua elegante antenata. Renault 5?Prototype?e' un'affascinante city car compatta che proietta verso il futuro una delle star senza tempo di Renault, con un tocco di modernita' al 100% elettrica. Renault 5 Prototype e' stata eletta Concept-Car dell'anno dalla prestigiosa rivista Car Design News, dopo aver gareggiato contro le concept-car presentate da altri costruttori automobilistici tra Marzo 2020 e Marzo 2021. Car Design Review 8 fa una panoramica dell'anno in termini di design e consente di fare il punto su tendenze ed innovazioni. La giuria e' composta da esperti del settore automotive e direttori del design dei maggiori costruttori automobilistici. "Il premio di Concept-Car dell'anno assegnato a R5 Prototype da Car Design News ha un sapore speciale per il team Design Renault, per il fatto che e' stato conferito da una giuria composta da grandi designer automobilistici! Ne siamo molto orgogliosi. Siamo orgogliosi anche dell'accoglienza che Renault 5 Prototype ha ricevuto da parte della stampa e del pubblico, dato che lo stile esterno sara' fedele per oltre il 90% a quello dell'auto di serie!" ha dichiarato. Gilles Vidal, Direttore di Renault Design. Il veicolo di serie derivato da Renault 5 Prototype sara' svelato nel 2024.