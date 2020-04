Peugeot: the Sound of Silence

Siete proprietari di una Peugeot 2008, 3008, 5008 o di una 208 (Car of The Year 2020)? Bene, vi sarete accorti che l'impianto Hi-Fi è di altissimo livello e che migliora sensibilmente il comfort di bordo.



Il merito è della collaborazione con l'azienda Focal, iniziata nel 2015 in concomitanza con l'offensiva SUV del leone più famoso del mondo.



Focal è un brand riconosciuto a livello mondiale nella progettazione e realizzazione di soluzioni audio ad alta fedeltà. Questa società produce diffusori audio per la casa e multimedia, sistemi audio per l'auto, altoparlanti per studi di registrazione e cuffie per veri amanti della musica. I prodotti Focal godono di quasi 40 anni di esclusive innovazioni nelle tecnologie acustiche e hanno una grande schiera di estimatori.



La cosa intelligente è che gli ingegneri Focal vengono coinvolti fin dall'inizio della progettazione di un'auto di cui sono chiamati a realizzare l'impianto audio.



Progettisti, ingegneri e tecnici del suono lavorano insieme nel corso del progetto, al fine di realizzare un sistema integrato in abitacolo perfettamente configurato per ottenere la massima resa acustica. Per realizzare un impianto Hi-Fi di elevata qualità e dalla resa eccellente è infatti necessario concepire il sistema fin dalle prime fasi di progetto del veicolo, allo scopo di sfruttarne al meglio le caratteristiche dell'abitacolo. Questo rende possibile la realizzazione di sistemi audio premium dall'incredibile resa sonora, un elemento che completa l'esperienza di grande livello che si vive a bordo dei più recenti modelli della Casa. L'impianto audio Focal è disponibile sui modelli Peugeot più recenti: oltre ai SUV 3008 e 5008, anche l'ammiraglia 508 e le nuove PEUGEOT 208 e SUV 2008 possono esser dotate di impianto audio premium Focal specificamente sviluppato per il singolo modello.