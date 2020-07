Quirinale al mattino, Palazzo Chigi nel pomeriggio: il management di FCA ha scelto la casa delle istituzioni per lanciare la nuova Fiat 500 full electric.



John Elkann, Pietro Gorlier e Olivier François: c'erano proprio tutti, a conferma dell'importanza dell'evento. La full electric di Fiat Chrysler Automobiles è stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da John Elkann, Presidente di FCA, Pietro Gorlier, Responsabile delle attività europee di FCA, e Olivier François, Presidente Fiat Brand Global. Poi, il Management di FCA ha raggiunto Palazzo Chigi per la presentazione della Nuova 500 a Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri.



La nuova 500 elettrica è stata pensata, disegnata e ingegnerizzata a Torino: è quindi un vero prodotto del 'made in Fiat' e del 'made in Torino'. Un altro esempio della capacità di creare e innovare di cui l'azienda e la città, dove nacque più di 120 anni fa, sono ricchi. Lo dimostrano anche tutte le iniziative legate all'e-Mobility che sono nate all'interno del Comprensorio di Mirafiori, tra cui il progetto pilota Vehicle-to-Grid (V2G) che, quando interamente completato, creerà il più grande impianto del genere al mondo. Entro la fine del 2021 l'infrastruttura permetterà l'interconnessione fino a 700 veicoli elettrici, in grado di fornire servizi di rete ultraveloci al gestore della rete di trasmissione, oltre che permettere la ricarica dei veicoli stessi.



Nel pomeriggio i manager di FCA si sono trasferiti nella sede del Governo per incontrare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e presentargli la vettura nel cortile di Palazzo Chigi.



Nata 63 anni fa, la 500 è stata un vero fenomeno di costume, un'auto sempre sulla cresta dell'onda, che fin dalla sua nascita ha saputo affermarsi come icona. Con la seconda generazione, quella del 2007, Fiat 500 è diventata un esempio di moda e stile che dall'Italia ha conquistato il mondo. E ora, nel momento in cui la mobilità è chiamata a essere più sostenibile, connessa e autonoma, Fiat 500 si rimette in gioco con la sua terza generazione, portando con sé il design e il piacere di guida, ma anche la valenza simbolica, la bellezza stilistica e la forte personalità entrate a pieno titolo nella memoria collettiva.



Così come negli anni 60 quando la 500 diede vita alla mobilità di massa esaltando il concetto di "dolce vita" e di spensieratezza, così oggi la nuova 500 veicola di nuovo positività e ripartenza, diventandone la bandiera e, allo stesso tempo, regalando una nuova dimensione di mobilità urbana elettrica e sostenibile.