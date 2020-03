Nissan, TenneT e The Mobility House insieme IN un nuovo progetto V2G

ROMA (ITALPRESS) - TenneT, operatore di trasmissione energetica, Nissan, azienda leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici e la societa' tecnologica The Mobility House hanno portato a termine un progetto vehicle-to-grid (V2G) che getta le basi per aumentare le quote di energia rinnovabile in Germania. Nell'ambito di un progetto pilota (SINTEG) promosso dal ministero tedesco per l'economia e l'energia, alcune batterie di veicoli 100% elettrici Nissan LEAF vengono impiegate per lo stoccaggio di elettricita' rinnovabile prodotta localmente, allo scopo di stabilizzare la rete elettrica durante i picchi di domanda. Il progetto ha implementato una soluzione vitale per una problematica che interessa sempre piu' spesso il mercato energetico tedesco, dove molta energia non puo' essere utilizzata a causa di colli di bottiglia del trasporto dovuti all'immissione decentralizzata delle energie rinnovabili (46% nel 2019). Al fine di evitare questi colli di bottiglia, TenneT e' costretta a limitare il surplus di energia rinnovabile nel nord della Germania, aumentando al tempo stesso la generazione di energia da fonti convenzionali nel sud, con costi notevoli, specialmente nei momenti di picco. Per superare il problema, l'energia eolica disponibile nel nord della Germania viene impiegata per alimentare i veicoli elettrici della regione. Allo stesso tempo l'elettricita' delle batterie dei veicoli a zero emissioni Nissan LEAF completamente cariche viene immessa nella rete elettrica per evitare l'aumento di generazione da combustibili fossili. Durante l'operazione di condivisione dell'energia si tiene conto delle esigenze di mobilita' e di ricarica degli utilizzatori dei veicoli elettrici. Cio' consente un aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili e una riduzione delle limitazioni di utilizzo dell'energia eolica nella parte settentrionale del Paese, senza sostenere costi eccessivi o perdere preziosa energia. Le procedure di redistribuzione intelligente vengono regolate dal software di The Mobility House, il sistema smart di gestione dell'energia e della ricarica ChargePilot, impostato in conformita' con le specifiche di TenneT. I veicoli elettrici Nissan sono dotati sin dal lancio nel 2010 dello standard CHAdeMO, che permette gia' lo scambio bidirezionale di energia tramite il sistema bidirezionale V2G. L'auto, anche da ferma, svolge il ruolo di accumulatore, in grado di restituire energia alla rete per bilanciare il servizio di dispacciamento sulla base dell'andamento dei consumi. Il consumatore che mette a disposizione la propria vettura puo' generare un profitto di circa a 2.500 euro all'anno pari piu' o meno alla spesa energetica domestica. In particolare, in qualita' di unica vettura certificata Vehicle to Grid in Europa, la Nissan LEAF 100% elettrica si e' sottoposta a varie fasi di sperimentazioni anche in Italia, gia' da diversi anni, tra cui presso l'Istituto Italiano di tecnologia a Genova e presso la sede di RSE a Milano. In mancanza di legge pero', il progetto non poteva essere ancora economicamente sostenibile. Con l'arrivo del decreto approvato lo scorso febbraio, dovrebbero essere fissati anche i criteri tecnici del V2G che regolamenteranno il rapporto tra i soggetti coinvolti e il consumatore. Il modello di stoccaggio dell'energia temporanea nelle batterie elettriche accrescera' poi anche le opportunita' di produzione e l'utilizzo sempre maggiore delle fonti rinnovabili per loro natura intermittenti in un'ottica di processo di decarbonizzazione nazionale. (ITALPRESS). tvi/com 19-Mar-20 17:46