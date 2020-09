Nicolas Maure nuovo Vicepresidente Esecutivo del Gruppo Renault

ROMA (ITALPRESS) - Nicolas Maure, a partire dal 1° settembre 2020, e' nominato Vicepresidente Esecutivo (EVP), Chief Turnaround Officer del Gruppo Renault. Nell'ambito delle sue nuove responsabilita', egli riporta a Luca de Meo. Mantiene, peraltro, la funzione di Direttore delle Operazioni per la Regione Eurasia, per la quale riporta a Denis Le Vot, Direttore Regioni e Commercio del Gruppo. Diventa membro del Comitato Esecutivo del Gruppo (CEG). "Il ruolo di Nicolas Maure sara' fondamentale per garantire il 'turnaround' del Gruppo, ossia la ripresa della performance e il ritorno a livelli soddisfacenti di redditivita' entro il 2022. In stretta collaborazione con le marche e con tutte le funzioni del Gruppo, avra' la responsabilita' di proporre e gestire un piano d'azione con lo scopo, da una parte, di ridurre significativamente i nostri costi fissi e variabili, e, dall'altra, di generare reddito e cash, fin da subito", ha specificato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. (ITALPRESS). tvi/com 07-Set-20 15:34