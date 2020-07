Militem: nasce la rete di concessionari

Militem, il brand automobilistico luxury premium creato da Hermes Cavarzan, presenta i primi concessionari della rete italiana.







Dopo il lancio del marchio avvenuto alla fine del 2017, la presentazione dei primi modelli nel 2018 e il rinnovamento completo della gamma a partire dalla metà del 2019, Militem sta continuando a crescere e consolidare la propria attività nel mondo automotive.



A questo proposito va segnalato che Militem ha rinnovato la propria immagine digitale con il nuovo sito internet, www.militem.it, caratterizzato da una veste grafica moderna e accattivante, emozionale e ricca di immagini, con tanti contenuti e tutte le informazioni dettagliate sui modelli in gamma. L'obiettivo è quello di fornire al potenziale cliente tutti gli strumenti per conoscere il brand e i suoi valori, in maniera semplice e intuitiva. Il sito è multilingue ed è ovviamente ottimizzato anche per la visualizzazione su smartphone.



Nella sezione "Dove trovarci" sono elencati i nominativi dei rivenditori Militem. Militem, infatti, sta costruendo il suo dealer network e ha sottoscritto un accordo con due realtà societarie importanti in Veneto ed Emilia Romagna. L'area lombarda è invece presidiata dallo showroom situato a Monza, in Via Gerolamo Borgazzi 8, presso il Gruppo CAVAUTO.



Sono in via di finalizzazione nuovi accordi in Sicilia e Campania, e in corso di definizione altri contratti in Piemonte, Puglia, Toscana e Friuli Venezia Giulia.



In futuro le concessionarie avranno al loro interno il corner istituzionale MILITEM, dove esporre i modelli della gamma. Un'area appositamente dedicata, contraddistinta dall'uso di materiali raffinati quali legno e pelle, che creano un'atmosfera accogliente e fanno ricordare i lodge di Aspen o Bodega Bay, oppure i loft newyorkesi. Il corner MILITEM è lo spazio perfetto dove percepire tutta l'essenza e i valori del marchio e scegliere in pieno relax le specifiche del proprio veicolo.



La strategia di lancio del brand, prevede anche la definizione di una rete europea. Sono in fase avanzata diverse trattative in alcuni mercati esteri per assegnare i primi mandati di vendita entro la fine del 2020.







MILITEM è "American tech-Italian made": ogni veicolo MILITEM è la sintesi perfetta tra DNA americano e maestria artigianale Italiana. MILITEM ridefinisce iconici modelli americani con artigianalità, classe e gusto inconfondibilmente, Made in Italy, migliorandone lo stile e l'esperienza di guida, creando mezzi unici che si posizionano nel segmento di mercato luxury premium.



Oggi la gamma MILITEM è composta dai SUV HERO e FERÕX, con spiccate caratteristiche da fuoristrada ma un uso da parte del cliente prevalentemente urban, oltre al pick-up MAGNUM; gli scenari futuri prevedono l'aggiunta di altre novità, in un arco temporale compreso tra il prossimo autunno e il primo semestre 2021.