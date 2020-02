Lexus il marchio piu' affidabile secondo i consumatori europei

ROMA (ITALPRESS) - Lexus, per il secondo anno consecutivo, si e' classificata al primo posto per l'affidabilita' con un punteggio record di 97. Anche le Lexus NX Hybrid, IS Hybrid e CT Hybrid si collocano nella Top 10 dei modelli piu' affidabili nelle rispettive categorie (SUV e Family Cars), riconfermando cosi' la qualita', la durata e l'affidabilita' leader del settore della propulsione ibrida Lexus. Questo il risultato del sondaggio annuale pubblicato dalle organizzazioni aderenti al gruppo Euroconsumatori. Piu' di 43.000 consumatori provenienti da Belgio, Italia, Francia, Portogallo e Spagna hanno contribuito a questa indagine, che comprendeva piu' di 400 modelli di 37 marche di auto. I partecipanti sono stati invitati a compilare un questionario online, indicando l'eta' della loro auto, il numero di chilometri percorsi e i problemi e i malfunzionamenti verificatisi. Il punteggio di affidabilita' per ogni marca e' calcolato su questa base. Euroconsumers e' un gruppo di consumatori che lavora per promuovere l'informazione dei consumatori, la difesa dei loro diritti e servizi personalizzati in 5 paesi. In Italia Euroconsumers e' rappresentato da Altroconsumo, una delle piu' grandi e autorevoli organizzazioni di consumatori del territorio. Gli altri 4 paesi europei sono: Belgio (Test-Aankoop/Test-Achats), Portogallo (DECOProteste), Spagna (OCU - Organizzazione dei consumatori e degli utenti). (ITALPRESS). tvi/com 27-Feb-20 15:18