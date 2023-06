Kia EV6 GT in gara alla 1000 Miglia Green 2023

MILANO (ITALPRESS) - Kia parteciperà con una EV6 GT alla 1000 Miglia Green 2023, che si svolgerà dal 13 al 17 giugno 2023.

Un'occasione storica per Kia: per la prima volta in assoluto, infatti, un'auto coreana gareggerà in una delle competizioni più iconiche a livello globale. Kia è, inoltre, racing sponsor ufficiale dell'evento. La 1000 Miglia Green mette in risalto il futuro della mobilità con modelli ad alimentazione elettrica, accanto ad auto costruite tra il 1927 e il 1957, frutto dell'ingegno e dell'innovazione tecnologica della loro epoca. Kia dimostra ancora una volta il proprio impegno verso l'elettrificazione come leader globale della mobilità sostenibile.

EV6 GT, l'auto di serie più potente di Kia con i suoi 430kW (585 CV) di potenza massima, combina prestazioni straordinarie, capacità di viaggiare su lunghe distanze, ricarica ultra veloce a 800V e una grande autonomia; perfetta per affrontare l'impegnativo percorso della 1000 Miglia Green di quest'anno.

È costruita sulla medesima piattaforma del modello standard, che si è aggiudicato numerosi premi tra cui il Car of the Year 2022.

All'inizio di quest'anno, le sue prestazioni sono state confermate dalla vittoria del titolo di "World Performance Car of the Year".

Questo importante premio, attribuito dopo un'attenta selezione effettuata tra un ampio ventaglio di vetture provenienti da tutto il mondo, conferma ancora una volta l'impegno e la capacità di Kia nel fornire soluzioni di mobilità innovative per la collettività, in linea con lo spirito espresso nel claim del brand 'Movement That Inspires'.

Dal 1988, La 1000 Miglia si svolge come gara di affidabilità e di regolarità per auto storiche. Rappresenta una vera festa per i tanti appassionati di vetture classiche che si ritrovano numerosi ai lati delle strade del percorso lungo 1.000 miglia, attraversando centinaia fra le località più affascinanti d'Italia.

Con partenza e arrivo a Brescia, il percorso della 1000 Miglia Green 2023 ricalcherà il tracciato ufficiale della quarantunesima rievocazione. Suddiviso in 5 tappe, il percorso prevede una parte di tracciato in gara e ulteriori settori di trasferimento libero per consentire agli equipaggi di gestire le ricariche in piena autonomia. Alla guida della EV6 GT i piloti professionisti, Jade Paveley e Ross Leach. Entrambi i professionisti del rally hanno un curriculum di guida notevole: Jade ha gareggiato in varie competizioni motorsport dall'età di 15 anni ed è la reporter di fine tappa del Campionato del Mondo di Rally e la Junior Presenter del Campionato Europeo di Rally. È diventata campionessa della classe T2 del British Rally Cross Country Championship (BXCC) nel 2021 e campionessa junior del Welsh Tarmac Rally nel 2018. È stata anche la pilota della EV6 GT quando ha fatto il suo debutto in pista al Goodwood Festival of Speed dello scorso anno.

Ross è già stato vincitore di un campionato nazionale di rally monomarca. In seguito, ha gareggiato a livello nazionale per diversi anni, con vittorie di classe e piazzandosi tra i primi 10 in svariate competizioni. Di recente è stato mentore e istruttore di piloti di rally britannici in eventi di livello mondiale. Ha fatto da stuntman per programmi televisivi, tra cui BBC Top Gear, e ha fornito il proprio supporto tecnico come collaudatore per diverse Case Automobilistiche. Si è anche classificato terzo al Goodwood Festival of Speed Rally Stage del 2022.

Kia EV6 è stata la prima vettura lanciata dopo l'annuncio del piano di elettrificazione del marchio coreano nel gennaio 2021. La strategia prevede che Kia lanci 15 veicoli elettrici a livello globale entro il 2027. La EV6 è stata lanciata nel 2021 con grande successo. L'EV6 GT è un esempio dell'abilità di Kia nel campo dell'elettrificazione e mira a cambiare il modo in cui le auto elettriche vengono viste. Un crossover tecnologico, dal design innovativo e ad alte prestazioni, che offre un'esperienza di guida davvero coinvolgente. Il prossimo modello full electric di Kia ad arrivare in Italia sarà l'EV9, un SUV completamente elettrico a sei o sette posti, che porterà Kia a trasformarsi sempre di più in un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile.

