Jeep omaggia con tre video ripresa attivita' produttiva a Melfi

TORINO (ITALPRESS) - Nessuna azienda e' un'entita' astratta, cosi' come nessuno stabilimento: mai come in questi tempi difficili e' bene ricordare che ad animare ogni luogo e ogni attivita' ci sono le persone. Persone disposte a mettersi in gioco e a prodigarsi, con orgoglio e senso di appartenenza. E' quello che hanno fatto i lavoratori dello stabilimento FCA di Melfi in Basilicata, dove si producono le Jeep Renegade e Jeep Compass destinate al mercato italiano ed europeo. Con la ripresa delle attivita', che hanno riguardato le aree di ricerca e sviluppo delle versioni ibride dei due modelli Jeep best seller in Europa, l'iconico brand sottolinea il proprio impegno al fianco degli italiani nel processo di ripartenza dopo l'emergenza Covid-19. Le attivita' produttive a Melfi sono state riavviate nel rispetto delle norme di sicurezza e con la massima attenzione alla salute dei lavoratori a cui sono stati forniti in dotazione oltre 4.000 kit di protezione completi di guanti, mascherine e occhiali solo nella settimana oltre ai kit di sanificazione delle postazioni di lavoro. Gesti di prevenzione fondamentali per rendere sicuro il ritorno alle attivita': un ritorno atteso e sospirato, e accolto da tutti con grande entusiasmo, come dimostrano i filmati realizzati, visibili su YouTube e sugli altri canali social ufficiali di Jeep, registrati in loco. per ribadire un profondo senso di appartenenza e di partecipazione e per esprimere la forza di andare avanti e di ripartire dal Made in Italy e dal Made in Melfi. L'attivita' e' iniziata mercoledi' con il video dei Selfie dei dipendenti pubblicato sulla pagina Facebook di Jeep Italia, prosegue oggi con il filmato su YouTube e si concludera', lunedi' 11, con il video "Ripartiamo con orgoglio". Inoltre, per agevolare i clienti che desiderano acquistare una Jeep Compass o una Jeep Renegade, e' attiva la promozione per il mese di maggio che prevede finanziamento a 48 mesi Jeep Excellence (by FCA Bank) senza interessi, con cui potranno entrare in possesso di una Jeep senza alcun esborso di denaro per tutto il 2020. L'offerta infatti prevede la formula "Triplo Zero", ovvero "Zero Anticipo, Zero interessi, Zero rate nel 2020" …iniziando quindi a pagare la vettura da gennaio 2021 con una rata mensile di 299€ al mese per Renegade e di 369 euro al mese per Compass, rata che include anche la polizza furto/incendio. (ITALPRESS). tvi/com 08-Mag-20 20:22