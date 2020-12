Hyundai Campione del Mondo Costruttori WRC

Hyundai Motorsport conquista il secondo titolo costruttori consecutivo nel Mondiale Rally, grazie al doppio podio nel Rally di Monza di Ott Tänak e Dani Sordo.



E' proprio il caso di dirlo: l'appetito vien vincendo. Hyundai Motorsport ha conquistato il suo secondo titolo costruttori consecutivo nel Mondiale Rally grazie al doppio podio ottenuto nel Rally di Monza, ultimo appuntamento della stagione. Il weekend, infatti, si è concluso con Ott Tänak in seconda posizione, seguito da Dani Sordo sul terzo gradino del podio. In uno dei rally più impegnativi della stagione, con pioggia, neve a gelo a condizionare le prove speciali, Hyundai Motorsport ha totalizzato 33 punti confermandosi campione del mondo con un vantaggio di cinque punti sugli inseguitori.



Il Rally di Monza si è rivelata una gara da montagne russe, molto impegnativa e stressante, con una classifica generale in continua evoluzione. Durante l'ultima giornata, Ott Tänak e Martin Järveoja sono saliti al secondo posto nella prova di apertura per poi scambiarsi di posizione con Dani Sordo e Carlos del Barrio fino alla Power Stage conclusiva in cui il pilota estone si è ripreso la piazza d'onore precedendo al traguardo il compagno di team di 1"4.



Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul sono stati invece costretti al ritiro a causa delle condizioni climatiche avverse nel primo giorno di gara. Una conclusione di stagione che non rispecchia gli ottimi risultati ottenuti durante l'anno dall'equipaggio belga, vincitore a inizio stagione del Rally di Monte Carlo, uno dei successi più emozionanti della squadra. Successivamente Tänak e Järveoja hanno conquistato i primi podi con Hyundai in Svezia e Messico.



Durante il periodo di lockdown, mentre tutto il mondo affrontava la pandemia di Covid-19, il team di Hyundai Motorsport ha continuato a lavorare senza sosta da casa per individuare e implementare importanti miglioramenti al pacchetto tecnico.



Con la ripresa della stagione nel nuovissimo Rally d'Estonia, sono stati i padroni di casa Tänak e Järveoja a salire sul gradino più alto del podio davanti ai compagni Craig Breen e Paul Nagle. Riducendo il distacco nella corsa al titolo, un team Hyundai Motorsport rinvigorito ha saputo tenere alto il ritmo sulla insidiosa ghiaia del Rally di Turchia conquistando un altro doppio podio.



La squadra ha poi dimostrato in Sardegna le sue ambizioni per il titolo, conquistando un altro primo e secondo posto, con Sordo e Del Barrio che hanno bissato il successo del 2019 regalando la seconda vittoria al team. Il risultato ha spinto Hyundai Motorsport in vetta alla classifica gettando le basi per il trionfante finale di Monza, ultima tappa di una stagione gloriosa caratterizzata da 3 vittorie, 11 podi individuali e tutti e 5 gli equipaggi a podio con la Hyundai i20 Coupe WRC.







Ad impreziosire il weekend di Hyundai Rally Team Italia è stata anche la gara di Franco Morbidelli: il vicecampione del mondo MotoGP, accompagnato dall'esperto navigatore Simone Scattolin, ha fatto il debutto sulle quattro ruote in una competizione ufficiale portando la seconda i20 R5 al traguardo nonostante le complicate condizioni del weekend.







Classifica finale - Rally Monza 2020



1 S. Ogier - J. Ingrassia - Toyota Yaris WRC - 2:15:51.0



2 O. Tänak - M. Järveoja - Hyundai i20 Coupe WRC +13.9



3 D. Sordo - C. del Barrio - Hyundai i20 Coupe WRC +15.3



4 E. Lappi - J. Ferm - Ford Fiesta WRC +45.7



5 K. Rovanperä - J. Halttunen - Toyota Yaris WRC +1:11.1



6 A. Mikkelsen - A. Jæger - Skoda Fabia R5 +3:56.2



7 O. Solberg - A. Johnston- Skoda Fabia R5 +4:12.1



8 J. Huttunen - M. Lukka - Hyundai i20 R5 +5:15.4



9 M. Østberg - T. Eriksen - Citroën C3 R5 +5:27.4



10 P. Tidemand - P. Barth - Skoda Fabia R5 +5:53.0







2020 FIA World Rally Championship - Classifica Costruttori



1) Hyundai Shell Mobis World Rally Team 241



2) Toyota Gazoo Racing World Rally team 236



3)M-Sport Ford World Rally Team 129







2020 FIA World Rally Championship - Classifica Piloti



1 S. Ogier 122



2 E.Evans 114



3 O. Tänak 105



4 T. Neuville 87



5 K. Rovanperä 80



6 E. Lappi 52



7 T. Suninen 44



8 D. Sordo 42



9 C. Breen 25



10 S. Loeb 24