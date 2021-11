Helbiz per la prima volta a Eicma

MILANO (ITALPRESS) - Helbiz, leader della micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha annunciato che parteciperà, per la prima volta, ad EICMA, che si terrà a Milano a partire dal prossimo 25 novembre. Helbiz ha scelto questa occasione per presentare in anteprima mondiale due novità. Tutto questo verrà svelato in occasione della conferenza stampa che si terrà martedì 23 novembre alle ore 12:00 presso lo spazio Helbiz al Padiglione 13, Stand Q58, dove sarà presente per tutto il salone un'esposizione della propria flotta. "Helbiz è orgogliosa di prendere parte al più importante evento fieristico per l'intero settore delle due ruote - si legge in una nota -. Con oltre 100 anni di storia, EICMA rappresenta oggi una fonte di ispirazione e un'importante finestra sul mondo della mobilità, che attrae migliaia di visitatori, offrendo ad Helbiz la possibilità di avvicinarsi ancora di più al grande pubblico e diffondere l'importanza di una mobilità alternativa e sostenibile". (ITALPRESS). sat/com 16-Nov-21 10:58