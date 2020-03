Goodyear con Lexus per plasmare il futuro della mobilita' elettrica

ROMA (ITALPRESS) - Lexus, in occasione dei trent'anni dalla fondazione del marchio, ha presentato la concept car Lexus LF-30 Electrified, che rappresenta la nuova e audace visione della mobilita' elettrica di Lexus. Anticipato al Salone dell'Auto di Tokyo 2019 e presentato alla stampa da Lexus durante una conferenza stampa in streaming nella giornata 'virtuale' del Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra 2020, questo veicolo concept esclusivo e' equipaggiato con pneumatici concept Goodyear sviluppati su misura. I pneumatici concept Goodyear sono realizzati appositamente per sposare il design moderno, elegante e sportivo della Lexus LF-30 Elecrified e per sprigionare a terra la potenza dei motori elettrici del veicolo, migliorando al contempo il comfort e le prestazioni della vettura. "Siamo orgogliosi di avere lavorato a questo progetto con Lexus, un'azienda che da 30 anni e' pioniere dell'innovazione nella mobilita'", spiega Mike Rytokoski, vicepresidente e direttore Marketing di Goodyear Europa. "Questa collaborazione dimostra ancora una volta il ruolo essenziale che i pneumatici possono svolgere nel plasmare il futuro della mobilita' elettrica". Raffreddamento dei motori elettrici: facendo leva sulle competenze di Goodyear nell'aerodinamica, i pneumatici concept sono progettati per migliorare il raffreddamento dei motori elettrici. L'aria fredda entra dalle prese d'aria sul paraurti anteriore e la struttura del pneumatico ne dirige il flusso verso il motore elettrico, posizionato dietro ciascuna ruota. L'aria calda prodotta dal motore elettrico viene poi espulsa dalla parte esterna del cerchio. Riduzione della resistenza aerodinamica: il disegno del pneumatico insieme alla sua forma esterna e' concepito per migliorare l'aerodinamica della Lexus, riducendo l'attrito dell'aria e aumentando l'efficienza e l'autonomia della batteria. Riduzione del rumore attraverso la biomimesi: nel progettare questi pneumatici concept Goodyear si e' ispirata alla scienza che studia la natura per applicarne le regole alle innovazioni tecnologiche. I bordi delle alette di raffreddamento sono infatti ricoperti da un sottile strato di velluto, come quello presente sulle ali di un gufo, che permette all'animale notturno di catturare silenziosamente le sue prede. Grazie a questa soluzione, il rumore di rotolamento e' ridotto al minimo. Il pneumatico concept Goodyear che equipaggia la concept car Lexus LF-30 Electrified e' presentato nella misura 285/35R24. (ITALPRESS). tvi/com 17-Mar-20 13:37