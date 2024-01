Giovanni Perosino nuovo Global Chief Marketing Officer di Maserati

MODENA (ITALPRESS) - Giovanni Perosino è il nuovo global Chief Marketing Officer di Maserati. Il leadership team della Casa del Tridente si arricchisce così di una nuova figura che possiede un forte legame con il mondo dell'auto, dove in passato ha già raggiunto importanti traguardi e ricoperto ruoli di rilievo.

Torinese, Perosino è approdato ufficialmente a Modena l'8 gennaio.

Il manager italiano ha fatto sua una consolidata esperienza grazie a una carriera internazionale di oltre vent'anni in ambito automotive - anche di lusso, a conferma di una grande passione per il settore e per le sportive più performanti. Giovanni Perosino ha mosso i primi passi in questa realtà partendo da Fiat: dopo gli inizi in Lancia nel 2001 come direttore della comunicazione, ha proseguito il suo percorso per altri dieci anni, occupando posizioni con responsabilità crescenti all'interno del Gruppo, fino a ricoprire la carica di Group Vice-President of Marketing Communications, con riporto diretto a Sergio Marchionne.

Tra il 2010 e il 2019 ha lavorato per i marchi Volkswagen e Audi, rivestendo ruoli direzionali legati al marketing e contribuendo in modo significativo alla crescita dei diversi contesti aziendali, con lanci di modelli di successo, campagne pubblicitarie vincenti e mirate strategie di comunicazione, coordinando inoltre importanti gruppi di lavoro a livello mondiale. A fine 2019 è giunto in Lamborghini come Chief Commercial Officer, ponendosi alla guida di un team di oltre duecento professionisti del reparto Sales & Marketing, distribuiti tra la sede centrale e le filiali di tutto il mondo. Durante questa esperienza ha contribuito inoltre allo sviluppo del business a livello globale in ambito vendite, post-vendita, concessionari usato, servizi finanziari, auto storiche, servizi di mobilità, CRM premium e retail. Gli ultimi due anni lo hanno visto impegnato come Chief Marketing Officer in ITA Airways, dove ha lavorato fino alla fine del 2023.

In Maserati, Giovanni Perosino prende oggi le redini del reparto di marketing e comunicazione, rispondendo al CEO Davide Grasso.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Giovanni Perosino nella famiglia Maserati. Sono certo che la sua solida esperienza in questo settore porterà un valido contributo all'azienda, in linea con il raggiungimento dei nostri obiettivi in questo rilevante e strategico momento storico per il marchio" dice Davide Grasso, Ceo di Maserati. "Dopo una pausa professionale di qualche anno dal mondo automotive, sono felice di tornare in un contesto che mi ha insegnato molto in passato e che sono certo ha ancora molto da darmi. Questa nuova sfida come Chief Marketing Officer per Maserati, portacolori del Made in Italy più esclusivo su quattro ruote, è un'occasione unica per entrare in contatto con un marchio che non solo ha fatto la storia dell'industria automobilistica globale, ma che è oggi tra i protagonisti della mobilità del futuro" dichiara Giovanni Perosino, Cmo di Maserati.

