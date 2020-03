E-Tense, il volto elettrico con DS7 Crossback 4x4 e DS3 Crossback

MILANO (ITALPRESS) - Sono un vero invito a sposare la mobilita' elettrificata gli incentivi statali e regionali, tanto piu' che nel caso di DS Automobiles l'offerta spazia dal 100% elettrico all'ibrido plug-in. Grazie ai suoi 34 g/km di emissioni CO2, l'ibrida plug-in DS 7 Crossback E-Tense 4x4 si avvantaggia di emissioni decisamente inferiori rispetto alla soglia massima stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari a 60 g/km, che consente di godere del massimo degli incentivi. Inutile confrontare il valore con quello di modelli ibridi non plug-in, DS 7 Crossback E-Tense 4X4, grazie alla batteria da 132 kWh, raggiunge i 58 km di autonomia in modalita' solo elettrica, con velocita' che possono arrivare a 135 km/h. Caratteristiche che permettono di godere di viaggi a zero emissioni, con il piacere del silenzio totale e tutta la flessibilita' che la trazione ibrida concede. Grazie alla presenza di un motore endotermico e 2 motori elettrici, regala una entusiasmante potenza complessiva di 300 CV, unita ad una imponente coppia di 520 Nm, con tutta la prontezza e reattivita' che solo i motori elettrici sanno conferire nell'uso combinato, e che si rivela nel sorprendente valore di 5,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Non ultimo, la motricita' risulta esaltata dalla presenza di ben 2 motori elettrici, in grado di conferire quella trazione 4x4 alla base di una sicurezza con pochi eguali quando il fondo stradale diventa insidioso, oppure nella guida piu' dinamica in cui si esprime liberamente la potenza. In questo caso, la possibilita' di scegliere la specifica modalita' Sport esalta ulteriormente il lato sportivo del tecnologico SUV DS Automobiles. Ulteriori modalita' di guida assecondano invece l'ottimizzazione della dinamica di marcia (Hybrid) oppure la motricita' (4X4). La batteria di trazione da 13,2 kWh, viste le sue compatte dimensioni garantisce tempi di ricarica rapidi, sia in ambito privato sia in quello pubblico. Senza contare l'azione di recupero dell'energia, la cui tecnologia sfrutta le competenze del team Formula E di DS Automobiles. Un'esperienza che viene messa ancora piu' a frutto su un altro modello DS Automobiles: DS 3 Crossback E-Tense e' 100% elettrica e grazie alla batteria da 50 kWh dichiara 320 chilometri di autonomia nel rigoroso ciclo WLTP. Con 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia, le prestazioni stradali di questo compatto SUV riescono ad emozionare per effetto del posizionamento centrato ed abbassato della batteria di trazione, interamente localizzata sotto il pianale. Anche in questo caso, la specifica modalita' di guida Sport enfatizza ulteriormente la coppia disponibile, in alternativa alla modalita' Normale. Soluzioni d'avanguardia sperimentate in Formula E, sono pronte a regolare le fasi di recupero dell'energia. La modalita' Normale simula la morbidezza di un motore endotermico, mentre Brake applica una decelerazione piu' decisa di 1,2 ms/2, per una azione di rigenerazione dell'energia ancora piu' consistente. Sono sufficienti 30 minuti, per permettere alla batteria di trazione di caricarsi all'80% dalle colonnine pubbliche con 100 kW di potenza, mentre in ambito domestico la DS Smart Wallbox permette la ricarica completa in 5 ore. Il comune denominatore di DS 3 Crossback E-Tense e DS 7 Crossback E-Tense, oltre alla capacita' progettuale di DS Automobiles di derivazione sportiva, diventa quindi il basso valore delle emissioni di CO2, pari rispettivamente a zero per la prima e 34 g/km per la seconda. Entrambe, beneficiano nella vita quotidiana di vantaggi importanti, come l'accesso libero alle ZTL a pagamento ed il parcheggio gratuito sulle strisce blu. Grazie alle zero emissioni, DS 3 Crossback E-Tense gode anche dell'esenzione bollo per almeno 5 anni (per sempre in Lombardia e Piemonte), mentre il conteggio della potenza fiscale di DS 7 Crossback E-Tense 4X4 tiene conto solo dei cavalli relativi al motore endotermico. La tecnologia 100% elettrica di DS 3 Crossback E-Tense si avvantaggia inoltre di minori costi legati alla manutenzione in virtu' della componentistica piu' snella, ed in fase di acquisto puo' beneficiare degli eco-incentivi statali (da 4.000 a 6.000 euro con rottamazione), oltre a quelli regionali ove previsto. Importi che per DS 7 Crossback E-Tense 4X4 vengono rimodulati in 1.500 euro, e fino a 2.500 euro in caso di rottamazione. (ITALPRESS). tvi/com 24-Mar-20 15:22