De Meo 'Nel futuro Alpine elettriche che sappiano emozionare'

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo sviluppando una gamma di vetture sportive da qui al 2030 ma elettriche; quando ero in Fiat avevo resuscitato la Abarth, in Audi abbiamo creato la serie RS e in Seat ho creato il brand Cupra. Sono operazioni che conosco e sono convinto che, grazie anche agli ottimi ingredienti presenti in Alpine, abbiamo del potenziale". Così Luca De Meo, CEO Renault, nel suo intervento a "La politica del pallone" su Rai Gr Parlamento svela i programmi futuri di Alpine. "La verità è che alla fine non c'è una grande differenziazione tra una vettura e l'altra. L'esempio della 500 è buono perché fa capire che l'automobile è bene rimanga un mondo di emozioni; la sfida di Alpine sarà quella di rendere emotive le vetture elettriche", conclude.

