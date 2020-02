Dalla parte dell'ambiente, Suzuki azienda eco friendly

TORINO (ITALPRESS) - Ogni giorno di piu' e' auspicio di molti, che le attivita' dell'uomo, nel lavoro come nel tempo libero, possano essere maggiormente rispettose della natura. Al di la' delle parole, importanti perche' fanno cultura, c'e' pero' bisogno di fatti da parte del singolo, della societa', degli Stati, delle aziende, di tutti, affinche' vengano fatte scelte consapevoli in tema di sostenibilita'. Affiancando le iniziative prese da Suzuki Motor Corporation a livello globale, anche Suzuki Italia sta mettendo in atto una serie di attivita' tese alla realizzazione di un piano per la diminuzione dei consumi energetici e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2, nelle strutture di Robassomero (TO) dove ha sede. Azioni volte a migliorarne l'efficienza energetica e l'ammodernamento generale degli impianti e degli uffici sono state messe gia' in atto, come la svolta "plastic free" adottata dai dipendenti, attenti nella raccolta differenziata e nel ridurre gli sprechi. Sono tutte iniziative che hanno lo scopo di migliorare la qualita' della vita in azienda e di ridurre l'impatto ambientale del lavoro, non solo nei processi industriali. Suzuki, spesso al fianco di associazioni che si battono per la tutela dell'ambiente, da anni porta avanti attivita' di sensibilizzazione alla cultura "eco-friendly" rivolte ai propri utenti e piu' genericamente a chi vive le proprie passioni del tempo libero a contatto con la natura. In questo senso va interpretato il sostegno di Suzuki a "Clean Sea Life", un progetto di sensibilizzazione sui rifiuti marini co-finanziato dal programma LIFE, il cui capofila e' il Parco Nazionale dell'Asinara, con CoNISMa, Fondazione Cetacea, Legambiente, MedSharks e MPNetwork. Si tratta di un progetto LIFE co-finanziato dall'Unione Europea, che vuole portare alla massima attenzione di un pubblico quanto piu' vasto ed eterogeneo, la quantita' di rifiuti presenti in mare e sulle spiagge, mostrare in che modo ne siamo responsabili e promuovere l'impegno attivo e costante per l'ambiente. Un'attivita' di sensibilizzazione volta a mostrare in che modo ne siamo responsabili e promuovere l'impegno attivo e costante per l'ambiente; attivita' che e' stata promossa anche all'interno del progetto "Pescare Plastic Free" al Pescare Show 2020 insieme all'iniziativa "A pesca d'immondizia" altro progetto sulla sostenibilita' promosso dall'associazione TLM Nautica Fishing Team di Fabio Storelli in collaborazione con Suzuki. Un'iniziativa sposata appieno da Suzuki, che ha visto coinvolti gia' nel 2019 anche i dipendenti della sua filiale italiana, in operazioni di raccolta dell'immondizia dalle spiagge e dai fondali marini, e che si ripetera' anche quest'anno nella giornata di domenica 8 marzo a Santa Margherita Ligure. Suzuki Motor Corporation e' dall'inizio di questo decennio che promuove attivita' di sensibilizzazione alla cura dell'ecosistema, non solo quello marino. Emblematica e' la Suzuki & Save the Green, che rientra nella campagna mondiale Suzuki Clean up the World, nel quadro della quale rientrano delle vere e proprie operazioni di pulizia di aree verdi periodicamente organizzate dalle Filiali della multinazionale giapponese, compresa Suzuki Italia. La firma del manifesto "Il Patto con il mare" e' stata apposta da Suzuki sabato 22 febbraio davanti a un pubblico sempre piu' sensibile alle problematiche ambientali, quello dei pescatori sportivi presenti nei padiglioni del Pescare Show 2020. Sono loro, appassionati del mare oltre che dell'arte alieutica, che per primi hanno modo di poter toccare con mano il problema dei rifiuti in mare, dell'aggressione della plastica sulla natura, del cambiamento climatico in atto, dell'assottigliamento di certa fauna, e dunque anche i primi a poter mettere in atto quell'inversione di tendenza nelle abitudini di vita di cui il mondo ha oggi bisogno, anche quando si parla di pesca. Suzuki, attraverso l'attivita' dei propri testimonial che compongono il Suzuki Fishing Team, e' in prima linea affinche' il "Catch and release", ovvero la liberazione dei pesci dopo la cattura, piu' che una pratica diffusa fra i pescatori, diventi uno stile di vita. Il progetto "Clean Sea Life", oltre che alle attivita' di sensibilizzazione, ha come scopo la compilazione di una mappa che evidenzia le zone in cui l'accumulo di rifiuti comporta un rischio per la biodiversita', identificando le migliori pratiche per la prevenzione e gestione dei rifiuti marini. Suzuki sosterra' questo progetto mettendo in palio un premio d'onore a chi raccogliera' il maggior peso di immondizia durante tutti gli eventi di pesca e di diporto che organizzera' nel 2020. L'iniziativa ha il nome di "Clean-up the World" e sara' rivolta ai "Suzuki friend" sensibilizzandoli sul concetto che anche il singolo, con gesti minimi, puo' fare molto per il mare e per l'ambiente. (ITALPRESS). tvi/com 27-Feb-20 15:30