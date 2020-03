Coronavirus. Annullati i BMW Motorrad Days

MONACO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Annullati i BMW Motorrad Days. Alla luce degli eventi attuali e delle crescenti misure per contenere il virus corona, per non parlare del nostro dovere di cura nei confronti dei nostri ospiti e del nostro personale, e' con il cuore pesante che il team organizzativo dei BMW Motorrad Days ha deciso di annullare l'evento di quest'anno. I BMW Motorrad Days rappresentano uno degli eventi per i clienti piu' grandi e internazionali del BMW Group con una presenza regolare di oltre 40.000 visitatori da tutto il mondo. Il nostro obiettivo e' soddisfare sempre questa aspirazione. Tuttavia, le circostanze attuali non consentono piu' di pianificare questo evento poiche' i tempi necessari necessari sono molto lunghi. Cio' significa che i BMW Motorrad Days non possono essere eseguiti. La cancellazione anticipata facilitera' inoltre la pianificazione per i nostri numerosi visitatori stranieri, sapendo che hanno tempi di consegna piu' lunghi per la logistica e l'organizzazione del viaggio. (ITALPRESS). tvi/com 27-Mar-20 15:41