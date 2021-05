Consegnata in Italia la prima Ford Mustang Mach-E

Mustang Mach-E e' l'evoluzione di un'icona, con linee eleganti e curve muscolose, abbina un'esperienza di guida adrenalinica a driving dynamics unici e inconfondibili, esaltati da tecnologie di infotainment e connettivita' di ultima generazione. Piu' di 10.000 utenti hanno chiesto di restare costantemente informati sulla Mustang Mach-E in vista del lancio e tra di essi 300 hanno sottoscritto un contratto prima ancora che l'auto fosse disponibile presso i FordPartner. Ieri, il Gruppovis, lo storico FordPartner che da 60 anni e' il punto di riferimento per i clienti nelle aree Alto Milanese e Sempione e nella provincia di Varese, ha consegnato la prima Mustang Mach-E "italiana", il SUV elettrico con il cuore Mustang, nato dallo stesso spirito di liberta' che ha ispirato la coupe' sportiva piu' venduta al mondo. Piu' volte premiato con il Chairman's Award, il prestigioso riconoscimento dell'Ovale Blu riservato ai FordPartner che sanno coniugare al meglio i risultati di vendita, assistenza e finanziamento con la soddisfazione dei clienti, il Gruppovis e' stato, oggi, protagonista del molto atteso evento. Cristian Cavicchiolo, il primo cliente italiano a realizzare il sogno di guidare sulle strade della penisola la Mustang Mach-E, ha ricevuto le chiavi del primo SUV elettrico Ford dal Titolare del Gruppovis, Filippo Ruggerone, alla presenza di Alessandro Rocco, Area Manager Ford Italia. Cristian, che condivide con Mustang Mach-E l'approccio dinamico e sportivo, e' un amante della bici, dello sport e dell'ambiente e, anche per questo, ha scelto di acquistare Mustang Mach-E, un esempio evidente dell'impegno di Ford di offrire una gamma di prodotti, servizi e un processo produttivo completamente sostenibile, che possano vincere, grazie a soluzioni innovative e a impatto zero, l'importante sfida ambientale. Mustang Mach-E e' configurabile in due versioni: una a trazione posteriore, con una dotazione di serie che include un sistema di infotainment e connettivita' di ultima generazione e il Ford Co-Pilot con le principali tecnologie di assistenza alla guida, rappresentando la perfetta fusione tra design elegante e moderno e funzionalita' intelligente. L'altra versione a trazione integrale aggiunge elementi distintivi quali i cerchi da 19", le pinze freno rosse e gli inserti della plancia in carbon look. Il pacco batterie agli ioni di litio, montato sul primo SUV elettrico dell'Ovale Blu, offre due livelli di potenza abbinati sia alla trazione posteriore, sia a quella integrale: da 75,7 kWh e con extended range da 98,8 kWh che garantisce un'autonomia massima fino a 610 km secondo il protocollo WLTP. Mustang Mach-E apre nuovi orizzonti grazie all'eccezionale comfort e alla piu' sofisticata tecnologia. Il sistema SYNC di nuova generazione, con schermo da 15.5 pollici, apprende dai comportamenti del conducente (machine learning) e migliora continuamente l'esperienza di bordo grazie alla modalita' di aggiornamento Over-The-Air. Phone-As-A-Key consente, tramite smartphone, di aprire l'auto senza utilizzare la chiave e One Pedal Drive restituisce maggiore energia cinetica alla batteria, per garantire una migliore efficienza. il SUV elettrico dell'Ovale Blu e' la prima auto acquistabile on line sulla piattaforma e-commerce Market Place dedicata, segnando un'ulteriore evoluzione nell'esperienza di acquisto del consumatore verso un rapporto always on con lui per soddisfarne al meglio le esigenze. (ITALPRESS). tvi/com 28-Mag-21 17:53