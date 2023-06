Ford svela a Spa la nuova Mustang GT4

ROMA (ITALPRESS) - Ford Mustang annuncia il debutto ufficiale della Mustang GT4 alla CrowdStrike 24 Ore di Spa, sul celebre circuito di Spa-Francorchamps. La Mustang GT4 è la più recente tra le novità dell'Ovale Blu nel campo del motorsport ed entra a far parte del programma corse che Jim Farley, presidente e Ceo di Ford, ha ribattezzato "Ford contro tutti". La nuova GT4 è sviluppata sulla basa della nuova Mustang Dark Horse 2024.

Con questo reveal, Ford prosegue ufficialmente la sua permanenza ininterrotta nella categoria SRO GT4, dove è entrata per la prima volta nel 2017. La GT4 avrà una livrea audace e colorata, basata su quella di Troy Lee Designs per la Mustang GT3 e il SuperVan 4.2. Troy Lee è riconosciuto come uno dei principali designer di livree nel motorsport mondiale. "La Mustang GT4 è una componente fondamentale della nostra gamma di auto da corsa", ha dichiarato Mark Rushbrook, Global Director di Ford Performance Motorsports.

"La sua collocazione tra la Mustang GT3 e la Mustang Dark Horse R, che verrà presentata a breve, consente al marchio di posizionarsi nelle competizioni motoristiche a tutti i livelli ed è una parte importante del nostro programma dedicato ai clienti. Con questa nuova versione, basata sul nuovo modello Dark Horse di settima generazione - ha aggiunto -, abbiamo alzato l'asticella e siamo pronti a sfidare tutti i nostri concorrenti nel mondo delle corse". Con la nuova Mustang GT4, Ford Performance espande ulteriormente la sua solida collaborazione con Multimatic, che realizzerà ogni esemplare del modello race. I motori da corsa V8 Ford Coyote della Mustang GT4, sviluppati interamente da Ford Performance, saranno assemblati da Ford a Dearborn, in Michigan.

La Mustang GT4 è dotata anche di ammortizzatori Multimatic DSSV, di un cambio Holinger dog-ring, di leve al volante con azionamento pneumatico, di pannelli della carrozzeria in fibra naturale e di un esclusivo trattamento aerodinamico sviluppato per soddisfare gli obiettivi della categoria GT4.

