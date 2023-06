Bmw Motorrad presenta Timeless, l'usato garantito dell'elica blu

MILANO (ITALPRESS) Bmw Motorrad reinventa il concetto di moto usata, trasformando le moto e gli scooter usati del marchio dell'elica blu in una vera e propria famiglia di prodotto. L'usato rappresenta oggi più che mai un vero e proprio prodotto, dedicato a una più vasta e diversificata clientela. Le leve principali di questo nuovo concetto sono i valori legati alla personalità che ogni moto Bmw esprime indipendentemente dall'anno di immatricolazione, nonché il valore che si mantiene elevato nel tempo, caratteristiche molto rare nel panorama motociclistico.

"Una moto Bmw che ha già fatto un po' di strada è una moto che ha già vissuto delle avventure, con una storia da raccontare. - dice Alessandro Salimbeni, Direttore Generale di Bmw Motorrad Italia -Ogni Bmw Timeless ha viaggiato, visto paesaggi e superato sfide ed è pronta a farlo ancora insieme al suo nuovo proprietario. E se il valore di una moto è proprio la sua storia, noi di Bmw Motorrad abbiamo il compito di supportarlo nel tempo. Con Bmw Timeless il marchio diventa ancora più inclusivo, rendendosi di fatto ancor più accessibile". "Oggi consideriamo l'usato Bmw con lo stesso pregio del nostro prodotto nuovo, dedicandogli oltre a servizi esclusivi, come i pacchetti di manutenzione BMSI o specifiche soluzioni finanziarie d'acquisto, anche una vera e propria campagna di brand. Credo fermamente che nell'attuale scenario di mercato l'usato rappresenti un'interessante alternativa a prodotti nuovi, anche di altre marche, soprattutto per quei motociclisti più esigenti che sognano di guidare una moto dai grandi contenuti tecnologici e capace di regalare un impareggiabile piacere di guida, senza tralasciare il non trascurabile dato del prezzo d'acquisto" conclude Salimbeni. Per celebrare il concetto Timeless, tutta la rete di vendita Bmw Motorrad in Italia resterà aperta durante il weekend del 17 e 18 giugno per incontrare i clienti e gli appassionati di moto, con cui parlare dell'usato Bmw, dei vantaggi che offre, delle storie vissute che ha da raccontare e di quelle tante avventure che potrà ancora scrivere.

