Alfa Romeo al GP del Belgio 2020: si può dare di più!

Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing ORLEN e CEO Sauber Motorsport AG è abbastanza soddisfatto di come la sua squadra si è comportata in Belgio.



"E' stata una corsa un po' strana e un po' sfortunata anche se i piloti hanno dimostrato di essere abbastanza competitivi. Kimi ha perso qualcosa alla partenza ma è stato bravo ad arrivare 15° mentre Antonio, dopo un'ottima partenza, ha avuto un contatto con Vettel e ha compromesso gli pneumatici. Entrambi sono riusciti a tenere testa ai loro diretti rivali per una decina di giri, poi... cercheremo di far meglio la prossima settimana a Monza!".



Ah, per la cronaca, ennesima doppietta dei "noiosissimi" Hamilton e Bottas, seguiti da Verstappen. Le Ferrari? Vettel 13° e LeClerc 14°. A punti, Ricciardo (che ha fatto anche il giro veloce), Ocon, Albon, Norris, Gasly, Stroll e Perez



Kimi Räikkönen (car number 7):



Alfa Romeo Racing ORLEN C39 (Chassis 05/Ferrari)



Race result: 12th



Fastest lap: 1:49.822



Tyres: New Medium (10 laps) - Used Hard (34 laps)



Antonio Giovinazzi (car number 99):



Alfa Romeo Racing ORLEN C39 (Chassis 04/Ferrari)



Race result: DNF



Fastest lap: 1:51.793



Tyres: New Medium (9 laps - DNF)







La Classifica piloti



1. Hamilton, 157 punti



2. Verstappen 110



3. Bottas 107



4. Albon 48



5. Leclerc 45



6. Norris 45



7. Stroll 42



8. Ricciardo 33



9. Perez, 33



10. Ocon 26



11. Gasly 18



12 Vettel, 16



13. Hulkenberg, 6



14. Giovinazzi, 2



La Classifica costruttori



1. Mercedes, punti 264



2. Red Bull Racing Honda, 158



3. McLaren Renault, 68



4. Racing Point BWT Mercedes, 66



5. Ferrari, 61



6. Renault, 59



7. Scuderia AlphaTauri Honda, 20



8. Alfa Romeo Racing Ferrari, 2



9. Haas Ferrari, 1



10. Williams Mercedes, 0.