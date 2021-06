Al via da Perugia il Jeep On Tour

TORINO (ITALPRESS) - Prende il via il Jeep On Tour edizione 2021, iniziativa che quest'anno evolve in una versione ancora piu' spettacolare. Si tratta, in dettaglio, di un autoarticolato che non passera' certo inosservato lungo le strade della Penisola: sulla sua livrea nera spicca infatti il logo 4xe, il nuovo 4x4 secondo Jeep, un'evoluzione del concetto di capability che si arricchisce di sostenibilita', efficienza e ancora piu' sicurezza e divertimento di guida. Una volta parcheggiato, il Truck Jeep in 40 minuti, attraverso un processo completamente automatizzato, diventa uno spazio espositivo Jeep di 1.200 metri quadri dotato di due pareti led, una Wall Box per ricaricare i Suv Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto 9 metri e dotato di bascula con una pendenza di 45 gradi. In questa configurazione sara' possibile, grazie agli istruttori Jeep, vivere le emozioni della guida off road e prove come il twist, apprezzando la capability che contraddistingue il brand da 80 anni e che sta evolvendo in un approccio sempre piu' green grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe. E' rispettoso dell'ambiente anche l'approccio energetico: il Truck Jeep e' infatti dotato di pannelli solari flessibili nella parte centrale della struttura. Il Truck Jeep iniziera' a percorrere le strade italiane a partire da sabato 5 giugno a Perugia, e sempre a giugno tocchera' Milano, Verona e Bergamo, coinvolgendo, dopo il 18, anche Jeep Wrangler 4xe. A luglio sara' protagonista di attivita' a Modena, Bari, Roma e Reggio Calabria, mentre a settembre coinvolgera' il pubblico di Monza, Bologna e Bari. Il tour infine si concludera' a ottobre tra Caserta, Catania, Viareggio e Udine. (ITALPRESS). ads/com 01-Giu-21 19:12