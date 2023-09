Jeep presenta la nuova Wrangler 2024

TORINO (ITALPRESS) - La nuova Jeep Wrangler 2024, il SUV fuoristrada più noto al mondo, arriva in Europa con la sua combinazione di potenzialità off-road, autentico design Jeep, libertà open-air, propulsore avanzato, dinamica superiore su strada e fuoristrada, una serie di dotazioni di sicurezza innovative e tecnologicamente avanzate.

L'ultima evoluzione di questo SUV offre prestazioni migliorate, nuove tecnologie e dotazioni di sicurezza superiori. Il tutto rimanendo fedele alla formula Wrangler, per offrire la libertà di andare ovunque e di fare qualsiasi cosa.

Con il modello 2024, il marchio Jeep porta le capacità di Wrangler a nuovi livelli con il primo assale posteriore Dana full-float.

Una volta a bordo, i clienti potranno godere di un comfort migliorato e di una maggiore sicurezza grazie al nuovo abitacolo dotato di sedili anteriori regolabili a 12 posizioni, radio Uconnect 5 con touchscreen da 12,3 pollici e airbag laterali a tendina di serie, nella prima e nella seconda fila.

"Jeep Wrangler è l'archetipo dell'eroe avventuroso che incarna lo spirito e l'anima del marchio. Dalla sua introduzione sul mercato, Jeep ha venduto quasi 5 milioni di Wrangler in tutto il mondo, raggiungendo nuovi livelli di capacità 4x4 con ogni nuova generazione. Figlia di una tradizione fatta di libertà e avventura, la nuova Wrangler è una dichiarazione di riconoscenza nei confronti della sua fedele fan base. La nuova Jeep Wrangler 2024 conferma il suo ruolo di 'modello di riferimento' della gamma Jeep, grazie alle sue capacità leggendarie e ad ancora più tecnologia, comfort e dotazioni di sicurezza. Si tratta di una combinazione senza compromessi, esaltata dalla libertà offerta dalla tecnologia 4xe" dichiara Eric Laforge, responsabile del marchio Jeep in Europa. In Europa, Jeep Wrangler 2024 sarà disponibile in versione Sahara e Rubicon. I primi veicoli inizieranno ad arrivare nelle concessionarie Jeep europee nella prima metà del 2024.

